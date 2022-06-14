Будьте надуважними: астролог назвала 4 знаки зодіаку, які сьогодні можуть зробити фатальну помилку

Незважаючи на те, що вівторок, 14 червня 2022 року, несе в цілому нейтральну енергію, представникам деяких знаків зодіаку слід бути особливо обережними, щоб не «наробити справ» і не зіпсувати відносини з важливими людьми.

У цьому впевнена астролог Ірина Богдан, пише інформаційне видання.

Телець (20 квітня — 21 травня)

Наприклад, Тельців все сьогодні дратуватиме і виводитиме з себе. Тому їм рекомендується обмежити спілкування та більше часу проводити на самоті. А також не змушувати себе займатися тим, що не приносить жодного задоволення.

Близнюки (22 травня — 21 червня)

Близнюки сьогодні також будуть дуже уразливими. Однак причина різних непорозумінь у тому, що ви неправильно все розумієте. Будьте максимально об'єктивні і не чекайте на небезпеку там, де її бути не може.

Лев (23 липня — 22 серпня)

Левам сьогодні доведеться раз по раз долати численні перешкоди на своєму шляху до мети. Сприймайте неприємності не як покарання, а як можливість отримати неоціненний досвід і стати сильнішим і мудрішим.

Риби (19 лютого — 20 березня)

Рибам слід готуватися до складного дня, коли дуже високий ризик зробити помилку. Хтось із вашого найближчого оточення вас сьогодні дуже розчарує. Не піддавайтеся впливу емоцій, особливо негативних.

Нагадаємо, сьогодні о 14:51 за київським часом настане Супермісяць — Місяць опиниться в перигелії (точці максимального зближення із Земле). Небесне явище називають також Полуничним або Рожевим Місяцем.

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