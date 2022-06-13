Кому сьогодні можна сміливо братися за нові справи, а комусь нагадає про себе стара проблема: гороскоп на 13 червня

13 червня — 14-й місячний день. Астрологи стверджують, що сьогодні на поверхню виходять сили зла, мета яких — провокувати людей на погані думки та неблагородні вчинки. Від того, наскільки людина зможе чинити опір цьому, залежатиме її майбутнє. Додати «плюсик» у карму можна заступившися за несправедливо ображеного або висловити подяку тому, хто допоміг. 13 червня ще вважається «особливим» через значення цифри. Цього дня радять не втрачати пильності.

Гороскоп на 13 червня для всіх знаків зодіаку публікує goroskop.i.ua.

Овну цього дня зірки радять менше думати про себе, а більше — про оточуючих. Будьте до них менш вимогливими.

Тільцеві краще залиште промови тим, чий голос сильніший — тому, кому важлива ваша думка, почує вас і без надриву зв'язок.

Близнюкам слід стежити за язиком та не особливо розповідати про джерела, де була отримана певна інформація.

Раків сьогодні нестримно залучатиме водна стихія — будьте обережні, це може виявитися небезпечним.

Левам потрібно зосередитись на важливих починаннях, змістивши на них увагу з раніше розпочатих справ.

Дівам у цей день краще відволіктися від важливих справ та розважитися з близькими людьми.

Терези можуть зіткнутися з проблемою, яка, здавалося, вже була вирішена. Щоб її вирішити, треба буде напружитися.

Скорпіону зірки радять менше спілкуватися онлайн, приділивши увагу особистим зустрічам.

Стрілець може зіткнутися із сімейними проблемами — представникам цього знака зодіаку слід скласти «правила» спільного проживання.

У Козерога є шанс отримати кілька привабливих пропозицій — уважно розглядайте кожну з них, щоб вчасно помітити якусь каверзу.

На Водолія очікує день, наповнений радісними та бурхливими емоціями.

У Риб ймовірні цікаві зустрічі та корисні знайомства — будьте готові до сприйняття нової інформації у великих обсягах.

Раніше астропсихологиня Валентина Віттрок спеціально для «ФАКТІВ» склала гороскоп на червень 2022 року для всіх знаків зодіаку, розповівши, на кого чекає доленосна зустріч, а на кого — фінансовий успіх.

Фото Pixabay

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