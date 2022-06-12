День знайомств, дружніх посиденьок та романтики: астролог назвала 4 знаки зодіаку, яким зірки сьогодні обіцяють удачу та успіх

Неділя, 12 червня 2022 року буде сприятливою для багатьох знаків зодіаку у вирішенні питань у багатьох сферах. Водночас представникам деяких із них зірки обіцяють набагато більший успіх та удачу, вважає астролог Ірина Богдан.

Телець (20 квітня — 21 травня)

Тельцям слід бути готовими до змін та нововведень. День підходить для подорожей та переїздів. Також можна зайнятися навчанням чи отриманням нової інформації. Запишіться на курси чи онлайн-семінар. Не забувайте про спорт та здорове харчування.

Лев (23 липня — 22 серпня)

Льви сьогодні матимуть відмінний настрій. Вам хочеться радувати інших та творити добрі справи. У відповідь отримаєте чудове ставлення та подяку. Ось такий час абсолютної гармонії.

Скорпіон (23 жовтня — 21 листопада)

Скорпіони сьогодні у будь-якій ситуації будуть переможцями. Можете сміливо розпочинати нові справи та проекти — у вас все вийде. Також сприятливий день для планування та розміщення пріоритетів.

Козеріг (22 грудня — 19 січня)

Для Козерогів це буде день знайомств, зустрічей, дружніх посиденьок та романтики. Також у вирішенні деяких проблемних питань сьогодні вам суттєво допоможуть рідні та близькі люди.

Нагадаємо, астролог Ольга Медведецька вказала, що до 25 червня українцям, незалежно від їхньої приналежності до знаків Зодіаку, доведеться важко — на ситуацію негативно впливатиме зближення Марса з Юпітером.

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