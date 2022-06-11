Близнюкам не наламати б сьогодні дров, а у Риб з'явиться шанс змінити життя на краще: гороскоп на 11 червня 2022 року

Сьогодні — 12-й місячний день. Його вважають днем перемоги мудрості над розумом та почуттями. Астрологи радять проводити час на самоті, бути уважними до себе та альтруїстами.

Корисно дарувати подарунки, а сердитися протипоказано. І в жодному разі не навантажувати серце! Намагайтеся вживати менше грубої їжі та пити більше води. До всього, що ми не можемо змінити, слід ставитися філософськи. Гарний час для підбиття підсумків, завершення старих проектів та для того, щоб розставити крапки над «і» у стосунках. А ось старт нових проектів краще відкласти.

Ресурс goroskop.i.ua пропонує гороскоп для всіх знаків зодіаку на 11 червня.

Овну зірки рекомендують задовольняти свою невгамовну цікавість невинним способом, наприклад, за допомогою книг. А збір і поширення чуток може негативно позначиться на стосунках із людьми.

Хороший день очікується у Тельця, якому знадобиться допомога — представники цього знаку зодіаку зможуть експлуатувати ближніх, а вони будуть тільки раді бути корисними.

Близнюкам, які вирішаться на активні дії, потрібно поставитися до цього максимально відповідально. Імовірність того, що ви можете наламати дров, є великою.

Рак може зіткнутися із ситуацією, коли оточуючі захочуть навісити на нього «всіх собак» — ваша поведінка має бути ідеальною, щоб уникнути цього.

Леви, можливо, зіткнуться з вибором: залишитися цілим і неушкодженим або бути чемним. Найкраще вибрати перше.

У Діви не виключені проблеми зі спілкуванням з колегами. Не потрібно вимагати від них дуже багато.

Терезам сьогодні краще до всього, що відбувається, ставитися філософськи. Бурхливі емоції зайві.

Скорпіон може отримати імпульс, якого представнику цього знаку зодіаку вистачить на кілька тижнів. Якщо є важлива справа — можна братися за неї, сил вистачить.

У Стрільця погляд з боку може перетворити точку зору на дуже складну геометричну фігуру.

Козерогові слід зайнятися пошуком відповідей на запитання. Якщо це відкладати, пошуки можуть затягнутися.

Водолію цього дня краще не давати порад оточуючим — їх сьогодні не оцінять. Представникам цього знака треба радіти з того, що вони мають, а не скаржитися на долю.

У Риб з'явиться реальний шанс змінити все на краще. Все краще робити самому, а не чекати, коли це зробить хтось інший — результат може вам не сподобатися.

Ексклюзивний гороскоп на червень для всіх знаків зодіаку, який склала астропсихологиня Валентина Віттрок, читайте на нашому сайті.

Фото Pixabay

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