Хто зустріне кохання, а кому пощастить у справах: астролог назвала 4 знаки зодіаку, для яких п'ятниця стане щасливим днем

Десятий день червня принесе удачу та успіх у справах для представників чотирьох знаків зодіаку. Але тільки в тому випадку, якщо вони не боятимуться змін і відкриють серце для нової інформації та нових стосунків.

У цьому впевнена астролог Ірина Богдан, пише сайт інформаційного ресурсу.

Риби (19 лютого — 20 березня)

Для Риб цей день буде сприятливим у всіх сферах та питаннях. Ви зможете вчасно вжити всіх необхідних заходів. Сьогодні ви нічого не втратите, а лише знайдете. Крім того, можете розраховувати на взаємність нових відносин.

Телець (20 квітня — 21 травня)

Для Тельців це дуже гарний та позитивний день. Вас відвідає неймовірна радість. У справах на вас чекає успіх, у відносинах — повна довіра та взаємоповага. Зверніть увагу на сни — сьогодні вони пророчі та несуть цінні підказки.

Лев (23 липня — 22 серпня)

Для Левів цей день буде в усіх відношеннях хороший. Вас чекає успіх у особистому житті та у професійній сфері. Можете сміливо ризикувати — зірки вас підтримають.

Стрілець (22 листопада — 21 грудня)

У Стрільців сьогодні особливе прагнення всього нового і раніше незвіданого. Всесвіт вам відриє кілька важливих та цікавих таємниць. Водночас, не варто довіряти малознайомим людям — надто високий ризик обману.

Нагадаємо, раніше астролог Влад Росс склав гороскоп для України на червень і відразу попередив, що чекати завершення війни на початку літа не доводиться, проте, за його оцінкою, місяць буде не надто багатим на напружені транзити, що, безумовно, добре.

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