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Гороскоп

Не найкращий день для Близнюків, Раків та Скорпіонів: що обіцяють зірки знакам зодіаку 9 червня 2022 року

9:54 9 червня 2022
Гороскоп

9 червня астрологи називають днем, коли краще займатися чимось значним, відклавши дрібні справи. Успішними можуть стати фінансові справи, ділові поїздки, а також подорожі.

Символ 10-го місячного дня — джерело води, фонтан, які пов'язані з енергією, яка переповнює людину та нагадує про духовну самостійність.

Гороскоп для всіх знаків зодіаку на 9 червня пропонує goroskop.i.ua.

Овен може стати бажаним гостем і розвіяти зневіру компанії, однак це не означає, що спілкування принесе вам задоволення.

А Тельцю знадобляться «вільні вуха» — представникам цього знаку зодіаку буде не так важлива реакція співрозмовника, скільки можливість висловитися.

Близнюкам у цей день не варто очікувати особливих проблем. Хіба що на самопочутті позначиться нестача сну.

Ракам доведеться попрацювати, щоб день став нейтральним. Їм варто спостерігати за оточуючими та не повторювати їхніх помилок.

Левам, схоже, доведеться плисти за течією — їхні зусилля ніяк не позначаться на тому, що відбувається. Під події краще підлаштуватися та не протидіяти їм.

Нові проекти Дів можуть зупинитися у розвитку виключно через відсутність зв'язку або недостатньої його інтенсивності — цю проблему потрібно вирішити.

Енергетичні ресурси Терезів будуть безмежні. Представники цього знака можуть вирішити важливі завдання, якщо зможуть їх мобілізувати.

На Скорпіона чекає не дуже гарний день — він може опинитися перед складним вибором між «погано» і «ще гірше».

Стрільцю варто не забувати про людей, які небайдужі представникам цього знака зодіаку. І про колег, до речі, теж. Хороші слова будуть приємні всім.

Козерогу загрожує стати свідком найнесподіваніших збігів. Але не варто ламати голову над тим, чи це так насправді.

Водолій у цей день може стати причиною щастя якоїсь людини.

Риби можуть здобути репутацію всезнайки. Але варто стежити за мовою, від якої залежить, з яким виразом вам про це казатимуть.

Раніше таролог, учасник та півфіналіст 20-го сезону «Міжнародної битви Екстрасенсів» Роман Шептицький розповідав, що Україна обов'язково переможе у розв'язаній росією війні. При розкладі карток Таро йому випала «вісімка», яка може означати третій місяць літа — серпень.

Про те, на які знаки зодіаку у червні очікує доленосна зустріч, а на яких — фінансовий успіх, читайте в ексклюзивному матеріалі на сайті «ФАКТІВ».

Фото Pixabay

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