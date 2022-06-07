Гороскоп на 7 червня 2022 року: Левам краще відмовитися від ухвалення важливих рішень, а Терезам варто дати собі перепочинок

Символ восьмого місячного дня — фенікс, ящик із скарбами, пожежа. 7 червня називають днем трансформацій, покаяння та відпущення гріхів. У такий день можна голодувати, проводити очищення шлунка та кишечника. Також слід звертати увагу на нервову систему. Астрологи стверджують, що восьмий місячний день вдалий для приготування складних лікарських препаратів від усіх хвороб.

Про це пише goroskop.i.ua та дає гороскоп на 7 червня для всіх знаків зодіаку.

Овну цього дня зірки рекомендують стримати лідерські амбіції та у чомусь поступитися опозиції.

На Тельця чекає гарний день — результати його зусиль будуть добре видно, є шанс їх посилити, якщо справа того варта.

Цього дня Близнюкам варто відволіктися від особистих проблем та звернути увагу на те, що їх оточує.

Рак ризикує потрапити в конфліктну ситуацію, для виходу з якої без відчутних втрат представникам цього знаку зодіаку буде потрібна мужність і дуже впевнений вигляд.

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На Лева чекає легкий і приємний день, коли добре піти на прогулянку або організувати вечірку, а відповідальних рішень краще не приймати.

Діва може виявитися спостережливішою за інших і здатнішою в аналізі дрібних подій.

Терезам краще відпочити — попереду чекає важка робота.

Скорпіонам сьогодні вдаватиметься те, що потребує витончених рішень, гри розуму та інших тонкощів, а не грубої сили.

Стрілець може зіткнутися з низкою дрібних незручностей, але до цього краще поставитися філософськи — що не робиться, все на краще.

Козерогові потрібно буде знайти золоту серединку між бажанням багато змінити і страхом втратити те, що він має.

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Водолію краще зосередитися на роботі — час, витрачений даремно, може дуже негативно позначитися на кар'єрі.

Рибам, останнім часом розпещеним зайвою увагою, доведеться звикати до того, що до них ставляться як до нічим не видатної людини.

Ексклюзивний гороскоп на червень від астропсихологині Валентини Віттрок читайте на сайті «ФАКТІВ».

Фото Pixabay

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