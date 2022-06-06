«Санкції працюють, і мир може наступити значно швидше»: таролог про ситуацію на фронті

Чи дійсно кремль готує сценарій виходу з війни в Україні? — таке запитання поставила картам відомий український таролог Олена Бюн.



«Цей процес дійсно таємно готується, але водночас росіянам треба показати своєму народу хоч якісь досягнення та здобутки. Карти кажуть, що задум відступу не буде розголошуватись до певного часу. У керівництва росії всюди спостерігається повне фіаско. Спроба досягти перемовин з Україною і нав’язати їй щось — провал, бажання домовитись через лідерів тих країн, які симпатизують росії, спонукати Україну піти на поступки — провал. Крім того, за час війни в Україні росія зазнала великих втрат і продовжує це робити (зокрема, на Донбасі). Уряду стає дедалі складніше приховувати ці втрати, інформація поступово виходить на поверхню і може стати міною сповільненої дії, яка призведе до своєрідного „вибуху“. Усе підштовхує владу до того, що потрібно якомога швидше з цим зав’язувати».

Таролог додає: та допомога, яку сьогодні отримує Україна, ставить росію у глухий кут. Крім того, ситуація з фінансами викликала в уряду сильний стрес — в липні на росію очікує дефолт. Кремль пожинає плоди свого провалу по всіх напрямках.

«Ті росіяни, які змінили свої думки та погляди у зв’язку з війною (легіон „Свобода Росії“), теж сьогодні створюють великі труднощі для своєї країни (часті вибухи, пожежі). Верхівка кремля серйозно розуміє, що вона може остаточно втратити все і зараз є хоч якийсь шанс щось зберегти для себе. Безумовно, вони хочуть уникнути відповідальності за все, що коїться, тому шукають кращі шляхи для себе, щоб швидше вирішити з війною. Вони повністю розчаровані в діях путіна і зараз чітко бачать, що війна в Україні була великою помилкою. Представники влади переживають за те, щоб остаточно не втратити все, зокрема той образ життя, до якого вони звикли. Є страх непередбачуваності свого майбутнього, можливості опуститися на саме дно. Вони вже почали розглядати сценарії виходу з війни та посилено працювати над ними, щоб вийти з того глухого кута, в якому опинились. Вони сподіваються на відновлення переговорів з Україною або на зустріч та розмову Зеленського з представником кремлівської влади. Готові йти на поступки та жертви, однак з ними все одно треба бути дуже обережними та уважними. Карти кажуть, що це безсумнівний рух до прогресу (до миру). Санкції працюють, і мир може наступити значно швидше».

Раніше таролог Олена Бюн розповіла, що в Криму зараз росія нокопичує військову техніку китайського виробництва. Також, за прогнозами таролога, Кримський міст буде підірвано і повністю зруйновано.

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