Гороскоп на 5 червня 2022 року: Тельцям сьогодні краще розслабитися, а Козерогам — бути готовими до несподіванок

5 червня за місячним календарем 6-й місячний день. Він передує першій чверті Місяця. Символом цього дня є хмари, журавель, священна віща птиця Івік. Журавель символізує пасивний жіночий початок. Період поглинання та засвоєння енергії Космосу, пише goroskop.i.ua.

Пророцтва, передача думок, робота зі словом, заняття пранаямою. У цей день рекомендується також робота із запахами, бо лише у верхніх дихальних шляхах, а також у верхівках легень відбувається процес трансформації космічної енергії — прани. День набуття благодаті, любові. Нагадує про прощення. Люди, народжені в нього — провідники, трансформатори космічної енергії. Наші пращури у цей день спостерігали за хмарами.

Коли небо ясно або повністю вкрите хмарами, значить світ позбавлений гармонії. Добре побачити хмари, почути мелодійний дзвін. У медичному аспекті слід звернути увагу до бронхи, плазму, верхні дихальні шляхи; добре лікувати захворювання дихальних шляхів. День вдалий для омолодження. Камінням у цей день є гіацинт та цитрин.

Овен

Якщо вам пощастило дізнатися те, що ще не стало надбанням широкого загалу, це ще не означає, що ваше завдання — негайно виправити цю скорботну ситуацію. Болтун — знахідка для шпигуна.

Телець

Сьогодні вам потрібно підібрати собі простеньку розвагу, яка не вимагає жодних розумових зусиль. Можете, наприклад, серіал подивитися, попліткувати, просто чаю попити.

Близнюки

Сьогодні ви будете дуже потрібні своїм близьким як сім'ї, так і друзям. Не те, щоб ви були їм не потрібні в інші дні, сьогодні вам дадуть це зрозуміти. Намагайтеся виправдати їхні очікування.

Рак

Сьогодні ви зможете, якщо захочете привернути увагу до максимальної кількості людей. Правда, це не означає, що вони тут же переймуться до вас глибокою симпатією, але деякий толк можна зробити і з цього.

Лев

Не всі сьогодні будуть здатні зрозуміти ваші дії, проте це ще не привід, щоб від них (дій) відмовлятися. Потім зрозуміють, ще й спасибі скажуть.

Терези

Сьогодні вам, можливо, доведеться неодноразово змінювати свою думку з того чи іншого приводу. Тож краще не поспішати її висловлювати.

Скорпіон

Сьогодні у вас може скластися враження, що всі навколо просто збожеволіли. Зрозуміти, а тим більше передбачити ту чи іншу дію іншої людини може виявитися дуже непросто. У такій ситуації краще постаратися відсторонитися від того, що відбувається.

Стрілець

Сьогодні козирною картою вам буде здатність швидко приймати рішення. Чим сміливішими вони будуть, тим більше шансів, що вони вірні.

Козеріг

Врахуйте у своїх планах можливість виникнення непередбачуваних обставин. Сьогоднішній день може бути дуже врожайним на такі.

Водолій

Сьогодні ви можете черпати силу від звуків власного голосу. Ви будете щасливими у всіх видах усних переговорів.

Риби

За бажання сьогодні ви змогли б почути і зрозуміти мову тварин і рослин. Ваші почуття будуть загострені, і їх доведеться ретельно оберігати.

Як писали «ФАКТИ», днями астролог Влад Росс склав гороскоп для України на червень і розповів, коли чекати запеклих боїв. За його прогнозом, війна в Україні в червні не закінчиться, проте місяць буде не особливо багатим на напружені транзити, що, безумовно, добре.

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