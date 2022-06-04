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«Помре чи стане овочем»: нумеролог розповів, що чекає путіна у серпні

17:54 4 червня 2022
володимир путін

Відомі нумеролог Владислав Грицай упевнений, що хворий на рак кремлівський диктатор Володимир Путін не переживе серпня.

Про це він сказав у програмі «Ранок з Україною».

На думку Владислава, числовий код путіна на поточний рік містить у собі два нулі, що говорить про велику ймовірність смерті.

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Крім того, особисте число диктатора резонує з його справжньою датою народження — як відомо, путін навмисно змінив офіційну дату народження. Так, на документах зазначено дату 07.10.1952, проте насправді диктатор народився на 2 роки раніше.

«Він зараз живе за вигаданою датою. Вона і вплинула його долю. Якщо скласти офіційну дату його народження — отримаємо дві сімки, а ця цифра приносить удачу — це енергія воїна, енергія влади, характер людини, яка постійно намагається увійти в стан агресії та гордині. Його ж справжня дата народження не має такої сили — людина, яка народилася цього дня, не має впливу на інших. У ньому немає стабільності», — пояснив Владислав Грицай.

Раніше Грицай роздивлявся, що для путіна цього року є 3 критичні місяці: березень, травень та серпень. І якщо в травні говорили про операцію, то в серпні є велика ймовірність того, що президент росії помре або впаде в кому, або залишиться «овочем». А у червні, за оцінками колеги Грицая, Влада Росса, путіну доведеться нелегко — йому доведеться змиритися з крахом багатьох надій в Україні.

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