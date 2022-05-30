Гороскоп на 30 травня 2022 року: Близнюки сьогодні можуть стати жертвою обману, а Левам варто причаїтися

Символ 30-го місячного дня — Золотий Лебідь. Цей день кохання, прощення, покаяння та підбиття підсумків за місяць. Астрологи радять уважно аналізувати свій шлях і постаратися змити всі гріхи і завершити справи, позбутися боргів.

Про це пише goroskop.i.ua та дає гороскоп для всіх знаків зодіаку на 30 травня.

Овну цього дня зірки радять легко та філософськи сприймати те, що відбувається — ймовірність вдалого вирішення ваших справ буде вище.

Тільцю буде не потрібно витрачати багато сил на те, щоб справити враження на оточуючих — у вас і так це легко вийде.

Близнюкам потрібно бути готовим до того, що їх можуть обдурити. Втім, не виключено, що це буде розіграш.

Ракам краще уникати будь-яких ситуацій, що загрожують конфліктом.

Сьогодні Левам краще поводитися тихо і непомітно — цей день явно не ваш.

Дівам зірки радять зосередитись на проблемах друзів чи родичів, інакше власні думки можуть вас просто приголомшити.

Терезам, до речі, теж потрібно запропонувати свою допомогу родичам, якої вони потребують.

У Скорпіона очікується досить напружений день — представники цього знаку зодіаку мають багато говорити і багато слухати.

Стрільцям не варто у чомусь переконувати оточуючих, оскільки цього дня у представників цього знаку зодіаку може зайво розгулятись уява.

Козерогу, можливо, доведеться пережити масу суперечливих, але однаково сильних почуттів — день стане випробуванням для вас та для оточуючих.

Водолію треба буде виявити стриманість — ваша емоційність може спровокувати нікому не потрібний конфлікт.

Рибам зірки радять бути обережними та не скористатися шансом зіпсувати репутацію.

Раніше астропсихологиня Валентина Віттрок в ексклюзивному інтерв'ю «ФАКТАМ» розповіла, яким буде червень 2022 року.

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Фото Pixabay

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