«На карті вогонь, а не мечі»: таролог розповіла, чи наважиться зрадник лукашенко відправити війська в Україну

Не визнаний цивілізованим світом так званий «президент» Білорусі Олександр Лукашенко, який заявляв, що ніколи не допустить того, щоб з території його країни на Україну був скоєний напад, і сам же порушив його, знову прийшов у велике «збентеження». Зазнаючи, ймовірно, тиску з боку свого «господаря» володимира путіна, він намагається імітувати бурхливу діяльність.

Про це у коментарі «Факти» розповіла відомий таролог Людмила Хомутовська.

Згідно з зробленим нею розкладом, найближчим часом з боку сусідньої країни передбачаються різноманітні рухи.

«За лицарем жезлів якісь рухи будуть. Але на карті вогонь, а не мечі. Це більше про ракетні обстріли. Обстановка буде максимально напруженою. Лінійка жезлів показує можливі провокації, обстріли, диверсії на кордонах», — упевнена таролог.

Вона додала, що вторгнення на територію Волинської, Рівненської, Житомирської, Чернігівської, Сумської областей з боку Білорусі не станеться.

Тому ЗСУ можуть більше уваги приділяти зміцненню позицій на сході та півдні країни.

Нагадаємо, у попередньому розкладі Хомутовська засмутила українців, які чекають на перемогу над агресором вже найближчим часом.

Фото belta.by/

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