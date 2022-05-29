«Знову будуть спроби домовитися, але поки невдалі»: екстрасенс про символічний 100-й день війни

Війна триває вже понад три місяці, й всі чекають на символічний 100-й день. Багато хто інтуїтивно відчуває його важливість, оскільки це число обнулення та нового старту. Що відбудеться 3 червня і що буде далі — на 101-й день, запитав у карт переможець «Битви екстрасенсів» Сурен Джулакян.

— Якою буде ситуація в Україні на 100-й день війни? Мені випала карта Дзеркало леді з Шалотта. Вона говорить про те, що до цього дня війна стала нашою реальністю, буденністю, рутиною, якщо можна так сказати. Проте карта також несе у собі натяк на раптове бунтарство. Україна має ресурс підійматися духом, мобілізуватися і навіть піти в контратаку. Ситуація може відбитися дзеркально: той, хто атакував, сам може бути атакований.

Як справи у противника на цей момент? Карта Святий Грааль (у перевернутій позиції). Ця чаша — символічне джерело життя і безсмертя, достатку та родючості, «чудесний годувальник». Карта каже: або мети вже досягнуто, або вона вже недосяжна. Можливо, противник уже «взяв», що хотів? Це уточнює карта Відбите світло. Ні, мети не досягнуто. І зараз її досягнення майже неможливе. Всі дії противника завдають шкоди йому самому: скорпіон жалить свою голову. Все зроблене повернеться «обраткою». З іншого боку, ми побачимо лише те, що нам покажуть. Насправді всі процеси набагато глибші й фатальніші, ніж ми можемо собі уявити.

Чи завдасть ворог цього дня нової шкоди території України? Чи можливі масштабні руйнування? Випала карта Зірка Люцифера. Люцифер був янголом. Але надто гордим, самовпевненим і пихатим. Творець вирішив, що його треба покарати та скинув із небес! Зірка Люцифера горить надто яскраво та красиво, але недовго. Карта говорить про те, що цього дня фатальні руйнування можуть спровокувати лише безтурботність та надмірна впевненість у своїх оборонних силах. Карта дає пораду керівництву країни: не робити гучних заяв на публіку цього дня. Та й взагалі бути скромнішими. На нас дивиться весь світ!

Чи будуть у цей день підписані деякі договори? Тут випала карта Півонії (перевернута). Карта символізує відновлення після руйнування, повернення втрачених позицій. На жаль, на цей час картку для України перевернуто. І це означає, що спроби знову домовитися будуть, але вони поки що не увінчаються успіхом.

І найголовніше! Що ж буде на 101 день війни? Карта Гнів! Вона свідчить, що це буде період відстоювання позицій, викриття маніпуляцій, необхідно буде виявити толерантність, зберегти баланс. Але в наш бік буде спрямована нова хвиля агресії! До цього треба бути готовим. Якщо ж Україна вирішить йти на контратаку, ця хвиля буде неминучою.

Точку в розкладі ставить карта Дочки людські (у перевернутому положенні). Цими днями, за словами екстрасенса, швидше за все, буде порушено питання щодо запровадження в Україну миротворчого контингенту іншої країни.

— Але поки що це лише розмови, — прогнозує Сурен Джулакян. — Нам, як і раніше, треба покладатися насамперед на себе. На жаль, на 101 день війна не закінчиться. Найімовірніше, вона перейде у нову фазу. Будьте готові до цього.

Раніше філософ та окультист Андрій Космач назвав дату смерті кремлівського диктатора. А австралійська астрологиня Анжела Перл розповіла, коли закінчиться війна.

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