«Фатальний зв’язок рф з Китаєм може вилізти боком для обох країн»: таролог про іноземну техніку у Криму

У Криму спостерігається накопичення іноземної техніки. Чи дійсно це техніка китайського виробництва? І яким чином вона потрапила до Криму, якщо на росію накладені санкції? Такі запитання поставила картам відома українська таролог Олена Бюн, яка раніше робила цікавий прогноз щодо кримського мосту.

«Так, карти чітко показують, що це правда, — коментує Олена Бюн. — Це дійсно китайська техніка, яка поки знаходиться в неактивному стані. Зараз триває її освоєння російськими військовими. Це продуманий хитрий план в обхід усіх санкцій та заборон. Ця техніка загрожує Україні, вона може бути спрямована у двох напрямках: морським та сухопутним шляхами. Техніка потрапила до Криму шляхом хитрих маніпуляційних дій, які стосуються минулого. На зразок того, що Китай був колись винен щось росії і тепер так розраховується з нею. Комусь прийшла така ідея в голову».

За словами Бюн, керівництво рф сподівається, що завдяки цій техніці вони досягнуть успіху, розраховують на удачу, але насправді це призведе до краху їхніх планів:

«Це був неправильний вибір та хибне рішення, яке може загнати їх у глухий кут. Зараз верхівка рф тішить своє диявольське его і сподівається на приголомшливий успіх. Карти кажуть, що це фатальний зв'язок з Китаєм, який може вилізти боком для обох країн. Плани, які побудувала собі росія щодо цієї зброї, ніколи не будуть реалізовані. Обставини справи дуже туманні, і чи будуть виводити її на чисту воду і розбиратись у ній — поки невідомо. Китай досить хитрий, він знав на що йде, тому перестрахувався. Але в будь-якому випадку, через цю техніку можуть трапитися великі неприємності. Для росії може статися непередбачувана кризова ситуація: або ЗСУ разом із союзниками здійснить точкові удари по території, де зараз знаходиться техніка, і знищить її, або це знищення станеться вже на території України».

Таролог додає: військова допомога, яку поступово починає отримувати наша країна по ленд-лізу, набагато краща китайської техніки, вона потужніша, сучасніша, сильніша, точніша. Це дійсно грізна зброя. ЗСУ мають велику спокусу знищити китайську техніку якнайшвидше, і їм це вдасться реалізувати.

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