Гороскоп на 28 травня 2022 року: Тельцям краще притримати свій язик, а для Дів настав час зустрітися зі старими друзями

Сьогодні — 28-й місячний день, символ якого лотос. Цього дня потрібно намагатися бути у піднесеному настрої, контролювати емоції. Добре садити корисні рослини та сіяти добрі думки. Не можна валити дерева, рвати та дарувати квіти. Дуже важливо берегти зір: краще менше читати, не дивитися на яскраве світло. Це день «земних» справ.

Про це повідомляє goroskop.i.ua та розповідає, яким буде 28 травня для всіх знаків зодіаку.

Овну краще поскаржитися вголос на проблему, сформулювати її — так легше її вирішити, ніж переживаючи на рівні неясних емоцій.

Тільцю у цей день варто стежити за язиком, щоб не ляпнути щось у невідповідний момент.

Близнюкам може здатися, що сьогоднішній день — найгірший у житті. Якщо це справді так, то у майбутньому на представників цього знаку зодіаку очікує виключно безхмарне існування.

Раку випаде можливість відпочити, але дозвілля варто ретельно спланувати, інакше задоволення ви не отримаєте.

Леву зірки радять використати цей день по-повному — тяжких наслідків не повинно бути.

А Діві — провести час у колі друзів і згадати про старі знайомства — вони можуть невдовзі знадобитися.

Терезам, які завантажені на роботі надміру, потрібно обумовити право на особисте життя, інакше на вас так і «їздитимуть».

Скорпіону для успішної роботи буде потрібна посмішка і почуття нехай легкої, але переваги над ближніми. Налаштуйтеся на це зранку.

Стрільцеві, який задумав ризикований експеримент, потрібно вжити заходів пожежної безпеки і приступати — у вас вийде.

Козеріг, який вирішив, що нерозв'язних питань для нього не існує, можливо, матиме рацію.

Водолію краще нічого не змінювати у манері своєї поведінки, інакше оточуючі можуть не зовсім адекватно відреагувати на це.

Уникнути необдуманих вчинків Рибам сьогодні допоможе фізичне навантаження — воно дещо охолодить бурхливі емоції.

Раніше філософ та окультист Андрій Космач заявляв, що стан здоров'я путіна сильно погіршиться, але перевороту в росії не буде.

Фото Pixabay

121

Читайте нас у Telegram-каналі, Facebook та Twitter