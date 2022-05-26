Гороскоп на 26 травня 2022 року: Тельцям сьогодні важливо не піддатися чужому впливу, а Левам — уникати заздрості

Символ 26-го Місячного — жаба, болото. Цей день вважається одним з найнебезпечніших, коли люди сваряться, марно метушаться і витрачають багато енергії на балаканину. Отже краще утриматися від активної діяльності, відпочивати або бути розумним та економічним у справах, пов'язаних з енергетичними витратами. Астрологи стверджують, що висока ймовірність пограбувань. Якщо у цей день, виходячи з дому, зустрінеш людину з повними сумками або відрами, то можеш вважати, що йдеш життям правильно, якщо ж уві сні чи наяву побачиш блискавку, то це попередження про те, що гординя та марнославство не приборкані.

Про це пише goroskop.i.ua та дає гороскоп на 26 травня для всіх знаків зодіаку.

Овну в цей краще бути обачливим, якщо представник цього знаку зодиаку шукає уваги. Адже її можна отримати надто багато.

Телець легко піддаватиметься впливу оточуючих. Одже у цей день варто оточити себе людьми, впливу яких не не варто побоюватися.

Близнюкам показана висока фізичну активність. Спробуйте залучити до неї ще когось, щоб не було нудно.

Рак у цей день не зможе позбавитися шкідливих звичок — це не найкращий час, сили будуть витрачені даремно.

Леву не треба заздрити, якщо когось поруч відвідає несподівана удача. Намагайтеся не звертати на це уваги, якщо не можете щиро порадіти за людину.

Діва зможе легко знайти гідну відповідь на будь-яке питання. Вас сьогодні буде складно збентежити.

Якщо Терези вирішать усамітнитися, то зовнішній світ усіляко постарається грубо вторгнутися в це усамітнення, зіпсувавши вам тим самим настрій на весь день.

Скорпіону цей день принесе почуття глибокого задоволення. Якщо вам знадобиться щось, доведеться взяти самому.

Стрільцеві слід не звертати увагу на те, що відбувається. Першочергове завдання — збереження внутрішньої гармонії та душевної рівноваги.

На Козерога може впасти велика кількість чужих проблем. Постарайтеся хоча б не усувати від процесу їхнього вирішення «власників» цих проблеми.

Водолію краще тримати емоції під контролем, інакше представники цього знака зодіаку ризикують втратити те, чим вони дорожать, хоча і не думають про це.

На Риб очікує енергійний день. Головне — не зациклюйтеся на одній й тій самій справі, ви здатні на більше.

Раніше австралійська астрологиня з українським корінням Анжела Перл дала прогноз про те, коли в Україні можуть закінчитися активні бойові дії та що буде з окупованими територіями.

Фото Pixabay

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