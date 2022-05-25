Жодних переговорів з ворогом: астролог розповів, коли настане перелом на фронті, і чому важливо домогтися поразки рф

У ніч із 24 на 25 травня планета Марс перейшла до 5 липня в зодіакальний знак Овен, де Марс надзвичайно сильний. Іншими словами, бій війни потрапив у «свій дім» і набуває в ньому додаткової енергії. Це, як передбачають деякі астрологи, посилить і прискорить темп воєнних дій, інтенсивність яких значно зросте.

Із висновками колег погоджується і Дмитро Уранус.



«При переході в Овен, Марс з'єднається з Місяцем і з Юпітером. Таке потрійне з'єднання планет на початку Овна матиме серйозні військові та політичні наслідки, велика кількість жертв серед мирного населення та військових, гучні політичні скандали, звинувачення, панічні настрої», — пише він.

При цьому Дмитро робить короткостроковий та довгостроковий прогноз можливого розвитку ситуації на фронті.

Згідно з першим, для України кінець травня та червень 2022 року виявляться досить важкими з військового погляду. Можливо, позначатиметься брак озброєнь і боєприпасів, втома і виснаженість військ. Дуже можлива тимчасова втрата нових територій на сході. Тактичні відступи в деяких місцях будуть розумні і необхідні для збереження життів військових ЗСУ.

Відповідно до середньострокового прогнозу, нашим воїнам потрібно буде вистояти протягом півтора місяця.

Після 5 липня Марс переходить у Телець. І в липні поступово ситуація на фронті почне змінюватись на користь України, ближче до серпня, і особливо у серпні. Телець — знак України, і бог війни Марс втратить свій натиск і силу, проходячи по Тельцю. Марс перестане сприяти агресору у липні.

Наприкінці липня і на початку серпня, Марс вступить у з'єднання з Місячним Вузлом і Ураном у Тельці. Востаннє такий аспект був у травні 1855 року, коли союзні війська висадили десант у Керчі та розпочали наступ на Севастополь. Після подібного аспекту протягом декількох місяців прискорилася військова поразка росії в кримській війні, і у вересні 1855 відбулося падіння Севастополя.

«Починаючи з серпня 2022 року, певною мірою подібні події знову повторяться в історії росії. Там обов'язково трапляться несподівані події у військово-політичній сфері. Швидше за все, з серпня, і протягом осені, росія почне зазнавати поразки на українському фронті. З серпня до листопада Україна звільнятиме Донбас. У районі листопада-грудня Україна може звільнити південь, Херсонську область, і розпочати процес підготовки до звільнення Криму взимку 2022−2023 років», — припускає астролог.

Восени росія, швидше за все, запросить переговори і запропонує якісь мирні угоди. Але на це не варто йти, інакше через 9−10 років почнеться нова війна з росією, ще страшніша і руйнівна, і війна 2022 виявиться просто розвідкою боєм.

Довгостроковий прогноз, за словами Урануса, показує, що якщо не довести цю війну до кінця, до поразки росії, до падіння путінської влади, якщо цей конфлікт буде заморожено, якщо не буде повернено всі захоплені території, то Україна перестане існувати протягом 10 років через нову війну. Російська державна машина та імперська ідеологія — це пряма загроза всьому цивілізованому світу. Тому розпад росії на окремі держави, її ядерне роззброєння, її демілітаризація — історично необхідний процес для збереження миру у всьому світі. Це продовження розпаду СРСР. Усі імперії на Землі колись валилися і російська імперія теж впаде, упевнений астролог.

Нагадаємо, раніше російський філософ і окультист Андрій Космач зазначив, що на 98,5% смерть путіна відбудеться в травні 2023 року, проте розпаду росії доведеться чекати довше.

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