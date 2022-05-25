Гороскоп на 25 травня 2022 року: Дів чекає насичений і плідний день, а Скорпіони отримають несподівану допомогу

Астрологи впевнені, що середа, 25 травня 2022 року, буде сприятливим днем для творення, хоча раніше цей день згадувався у тривожних «фронтових» астропрогнозах, і на більшість представників зодіакального кола чекає насичений та продуктивний день.

У той же час деяким людям не варто розслаблятися, бути уважними та обережними, оскільки існує можливість зробити серйозні помилки. Крім того, не слід забувати про відпочинок, пише інформаційний ресурс.

Овен

Цього дня події можуть розвиватись непередбачено. При цьому ви почуватиметеся впевнено та комфортно. Сьогодні через дрібні невдачі не потрібно переживати, всі питання вдасться вирішити без особливих труднощів. Імовірні нові цікаві знайомства з людьми, з якими надалі складуться дружні стосунки.

Телець

Вам вдасться успішно зорієнтуватися в потрібний момент, опинившись у складній ситуації. У цей час не втрачайте пильності, не завадить обережність при прийнятті рішень. Вам захочеться нових емоцій та яскравих вражень, проте це може відволікти від важливих справ та змусить розщедритися.

Близнюки

Вам буде важко зробити правильний вибір. Ваша мінливість та сумніви не дозволять швидко і чітко виробити правильне рішення у потрібний момент. Не виключено, що доведеться відмовитися від своїх планів, щоб впоратися з питаннями, що навалилися. Сьогодні краще не робити промахів та помилок, інакше доведеться розгрібати наслідки не один день.

Рак

Сьогодні доведеться повернутися до завдань минулого періоду, але ви зумієте впоратися з вантажем проблем, що навалився. Не варто зациклюватися на дрібних непорозуміннях чи проблемах у спілкуванні з оточуючими. Зараз краще сфокусувати свою увагу на нових проектах та важливих завданнях.

Лев

Сьогодні протягом дня слід бути особливо обережними. У найбільш невідповідний момент можуть виникнути конфлікти та неприємні ситуації. У цей час рекомендується утриматись від різких висловлювань. На додачу до всіх непорозумінь цього дня ввечері близькі люди чимало здивують вас своїми вчинками.

Діва

Дуже насичений та плідний день, наповнений цікавими подіями. На роботі можна розраховувати на підтримку колег, схвалення ваших ідей. У важливій справі не бійтеся експериментувати, будувати сміливі плани на перспективу.

Терези

У цей час постарайтеся направити всі свої сили у потрібне русло. Сьогодні вдасться знайти людей, які справді допоможуть у вирішенні робочих завдань. Для представників цього знака зодіаку настає вдалий час для вирішення фінансових питань. Цього дня не витрачайте час на порожні слова та обіцянки. Будь-які завдання постарайтеся вирішити оперативно, не відкладаючи їх убік.

Скорпіон

У цей день ваша рішучість підкуповуватиме багатьох, вам захочуть допомогти. Цього дня не прагнете діяти спонтанно та поодинці. Знайдіть собі підтримку серед партнерів, союзників, близьких і дійте спільно. Сьогодні не виключені несподівані зустрічі та новини.

Стрілець

Не починайте нових справ, доки вам не вдасться завершити старі. Сьогодні варто бути дуже уважними, інакше є можливість упустити щось важливе. Протягом дня не виключено початок нових та яскравих романтичних відносин. У цей час довіртеся інтуїції, вона допоможе вам у відповідальний момент.

Козеріг

Не лякайтеся труднощів, які можуть виникнути цього дня. Головне — не піддаватися емоціям, у вас все вийде в результаті, можна не засмучуватися через тимчасові проблеми. Ближче до вечора на вас чекають приємні сюрпризи, довірче спілкування з близькими. Сьогодні будьте активними і постарайтеся встигнути зробити якомога більше.

Водолій

Сьогодні не все складатиме так, як планувалося. Однак засмучуватися ви не повинні, попереду на вас чекає багато цікавих подій. Розвиток поточних справ у цей час багато в чому залежатиме від ваших вчинків та стосунків із оточуючими.

Риби

Сприятливий день, коли можна встигнути багато зробити. Ви зарядитеся підтримкою близьких. Це буде чудовий час для початку нових справ. Вдалий збіг обставин допоможе вам втілити в життя ідеї, що з'являться у цей час. Необдумані рішення у фінансовій сфері вплинуть на ваш настрій та змусять похвилюватися.

Нагадаємо, філософ і окультист Андрій Космач в інтерв'ю з правозахисником Марком Фейгіним передбачив швидке погіршення стану здоров'я кривавого російського диктатора володимира путіна, на якого також чекає відлучення від реальної влади.

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