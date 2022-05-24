Гороскоп на 24 травня 2022: Діви зіткнуться з дивними ідеями, а на Козерогів чекає важка розмова

24 травня — 24-й місячний день, коли Місяць проходить сузір'я Змієносця вгору-вниз і з Козерога входить до Овна. Символ дня — Ведмідь. Це період руйнування старого та створення нового. День пов'язаний із пробудженням сил природи. Вважається, що на людину може зійти одкровення або у неї відбувається пробудження величезної сили. Якщо вона не знає, як це реалізувати, то поплатиться за це. Цього дня «Ведмідь» карає ґвалтівників та садистів. День підпорядкування фізичної природи.

Про це пишуть автори goroskop.i.ua та дають гороскопи для всіх знаків зодіаку на цей день.

Натхнення — серйозна сила, але перебір у цьому аспекті призведе до пробуксовування. Овнам рекомендують почекати з втіленням у життя всіх ідей відразу, хоч би якими гарними вони не були. Краще взяти паузу та трохи відпочити.

Зірки попереджають Тельців: колектив — велика сила. І нехай кожен окремо буде не зовсім задоволений результатом, в цілому все вийде дуже непогано.

Близнюкам, які прагнуть йти у всіх напрямках одразу і щиро здивовані тим, що це не надто добре виходить, доведеться чимось пожертвувати. Розберіться із пріоритетами!

Ракам у цей день краще зайнятися домашніми справами, ніж марнувати енергію на емоції, тим самим підвищуючи ентропію всесвіту, що, як відомо, ні до чого доброго привести не може, бо наближає її до стану теплової смерті.

Леви сьогодні будуть вкрай необхідними — комусь негайно буде потрібна саме ваша допомога. Це може зайняти весь день, але не варто відмовлятися, допомогти дійсно можете тільки ви.

Діви зіткнуться з дивними ідеями, які будуть спадати на думку. Можливо, якусь із них і варто реалізувати, що надовго забезпечить вам репутацію людини з легкою божеволінкою, а значить — геніальної.

У Терезів сьогодні щось має змінитися, готові вони до цього чи ні. Сподіватимемося, що це буде погода.

Скорпіонам цей день краще присвятити приємним домашнім клопотам: прикрасі житла, перестановці меблів… Дивлячись, що підкаже фантазія.

Стрільці сьогодні будуть шалені, і горе тому, хто потрапить під важку руку представнику цього знаку зодіаку. Постарайтеся не завдати нікому тяжких каліцтв!

На Козерога чекає довга й тяжка розмова — деяким людям потрібні не стільки «вуха», скільки можливість висловитися, не давши співрозмовнику вставити жодного слова. Не намагайтеся з цим боротися, єдине, що від вас треба — не позіхати в обличчя співрозмовнику.

Водоліям, хоч як би вони себе не відчували, потрібно показувати оточуючим упевненість у собі. Зробіть потрібне обличчя, щоб ніхто не здогадався, що ви вагаєтеся.

На те, як розвиватимуться події сьогодні у Риб, вплинуть справи минулих днів. Нинішнє туди вже не втиснути.

Раніше австралійська астрологиня Анжела Перл, говорячи про війну в Україні, стверджувала, що 5 червня Сатурн розвертається і відступає назад — розпочнуться процеси, які допоможуть виганяти ворога. Вона припускає, що війна проти росії закінчиться тільки ближче до кінця року, а вже у 2023-му можна чекати на повернення Донбасу і початку переговорів щодо Криму.

Фото Pixabay

255

Читайте нас у Telegram-каналі, Facebook та Twitter