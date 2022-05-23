«Обман і зрада»: таролог розповіла, чому не з’являється бензин на українських заправках

Зовнішні причини нестачі пального зрозумілі, але чи з'явиться воно надалі та що насправді відбувається у цій сфері, пояснила таролог Олена Бюн.

«Карти показують, що бензин є, можливо, не в таких кількостях, як був до війни, але є. Хтось намагається дезорганізувати, дестабілізувати ситуацію, вимагаючи свою ціну на нього. Але навіть якби вони відпускали наявний бензин по тій ціні, що зараз встановила влада, то не розорились би. Просто вважають, що цей прибуток для них замалий, і хочуть більше заробітку.

Все те, що відбувається зараз у цій галузі, — це гра, ілюзія, введення нас в оману. Тобто пальне є, але за нього вимагають свою ціну і не хочуть продавати по тій, яку встановили на сьогодні. Карти кажуть, що будуть зміни на краще, але вони досить повільні й ситуація може затягнутися. Зараз чітко видно обман, зраду, спробу заплутати та ускладнити ситуацію. Присутні хитрість та змова задля того, щоб досягти тієї ціни на бензин, яку хочуть власники. Вони всіма шляхами намагаються проштовхнути ту суму, яка їм вигідна, і думають, що їм це вдасться. Їх не влаштовує та ціна, яку встановила влада, адже ними керує жадібність".

Пізніше бензин, за словами таролога, має з'явитися, але поки карти вказують на те, що буде ажіотаж.

«Це хитрий план власників та таємної влади, так званого «сірого кардиналу», який намагається таким чином створити картинку, що теперішня влада неспроможна вирішити цю проблему. Тобто з'являється вже політичний контекст. Хтось намагається грати у свою гру, досягти своїх цілей шляхом знецінення та очорнення верхівки влади.

Ситуація згодом вирішиться за усіма законами, стабілізується, приберуться всі приховані моменти гри й нарешті вдасться вирватись з цієї пастки".

Нагадаємо, що раніше українська таролог Олена Бюн спрогнозувала знищення Кримського мосту.

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