34.73 / 34.95 36.36 / 36.67
Київ: +13
архів
ПОИСК
СПЕЦТЕМИ:
Останні новини
БІЛЬШЕ НОВИН  >>
Гороскоп

«Обман і зрада»: таролог розповіла, чому не з’являється бензин на українських заправках

21:00 23 травня 2022
АЗС

Зовнішні причини нестачі пального зрозумілі, але чи з'явиться воно надалі та що насправді відбувається у цій сфері, пояснила таролог Олена Бюн.

«Карти показують, що бензин є, можливо, не в таких кількостях, як був до війни, але є. Хтось намагається дезорганізувати, дестабілізувати ситуацію, вимагаючи свою ціну на нього. Але навіть якби вони відпускали наявний бензин по тій ціні, що зараз встановила влада, то не розорились би. Просто вважають, що цей прибуток для них замалий, і хочуть більше заробітку.

Все те, що відбувається зараз у цій галузі, — це гра, ілюзія, введення нас в оману. Тобто пальне є, але за нього вимагають свою ціну і не хочуть продавати по тій, яку встановили на сьогодні. Карти кажуть, що будуть зміни на краще, але вони досить повільні й ситуація може затягнутися. Зараз чітко видно обман, зраду, спробу заплутати та ускладнити ситуацію. Присутні хитрість та змова задля того, щоб досягти тієї ціни на бензин, яку хочуть власники. Вони всіма шляхами намагаються проштовхнути ту суму, яка їм вигідна, і думають, що їм це вдасться. Їх не влаштовує та ціна, яку встановила влада, адже ними керує жадібність".

Пізніше бензин, за словами таролога, має з'явитися, але поки карти вказують на те, що буде ажіотаж.

«Це хитрий план власників та таємної влади, так званого «сірого кардиналу», який намагається таким чином створити картинку, що теперішня влада неспроможна вирішити цю проблему. Тобто з'являється вже політичний контекст. Хтось намагається грати у свою гру, досягти своїх цілей шляхом знецінення та очорнення верхівки влади.

Ситуація згодом вирішиться за усіма законами, стабілізується, приберуться всі приховані моменти гри й нарешті вдасться вирватись з цієї пастки".

Нагадаємо, що раніше українська таролог Олена Бюн спрогнозувала знищення Кримського мосту.

Читайте також: Дефіцит продуктів через війну та їхню ціну: економіст пояснив, чому українці будуть змушені споживати неякісну їжу

417

Читайте нас у Telegram-каналі, Facebook та Twitter

Побачили помилку? Виділіть її та натисніть CTRL+Enter
    Введіть вашу скаргу

Зараз читають

Сіль

В Україні гострий дефіцит солі: чому її немає у магазинах і чи скоро з'явиться

Котлети, запечені у рукаві

Котлети, запечені у рукаві: ідеальний варіант для ситного обіду

Саджайте помідори у відкритий ґрунт методом «лежачи в траншею» і підгодуйте лаврушкою: оригінальні способи збільшення врожаю (відео)

Саджайте помідори у відкритий ґрунт методом «лежачи в траншею» і підгодуйте лаврушкою: оригінальні способи збільшення врожаю (відео)

Алла Пугачова та Максим Галкін

Алла Пугачова вперше висловилася про розлучення з Максимом Галкіним

Наступний матеріал
Новини партнерів
 
Мапа сайту

© 1997—2022 «Факти та коментарі®»

Усі права на матеріали сайту охороняються у відповідності до законодавства України.

Матеріали під рубриками «Офіційно», «Новини компаній», «На замітку споживачу», «Ініціатива», «Реклама», «Пресреліз», «Новини галузі» а також позначені символом публікуються у якості реклами та мають інформаційно-комерційний характер.