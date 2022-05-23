Понеділок, як відомо, день тяжкий. Ось і сьогодні непросто буде всім знакам зодіаку. 23 травня — день підвищеної дратівливості та агресивності, протягом якого бажано уникати великого скупчення людей та з'ясовувати стосунки, щоб уникнути конфліктів. Постарайтеся зберігати душевний спокій, хоч би як це було важко.

Гороскоп для всіх знаків зодіаку на 23 травня публікує goroskop.i.ua.

Хоча зміст, як правило, і вважається моментом більш важливим, ніж форма, Овнам варто подбати саме про зовнішню красу. Та й самим буде приємно подивитися.

Тельців поставлять перед фактом, що ви не є вільним як вітер, хоча вам, можливо, здавалося саме так. Намагайтеся втішитися хоча б усвідомленням власної необхідності.

День може виявитися досить важким для Близнюків. Підтримку та розуміння ви зможете знайти у друзів або у колі сім'ї — залежно від ситуації. Уникайте спілкування з малознайомими людьми — у них сьогодні може скластися хибне уявлення про вас.

Куди б не йшли Раки, їм все одно не втекти від себе. Настав час сісти і не поспішаючи, з холодною головою, обміркувати давню проблему. Це заняття настільки виснажливе, що коли ви закінчите, знайдіть пару годин для відпочинку.

Сьогодні все сказане Левом матиме дуже далекосяжні наслідки. Ставтеся до своїх слів серйозніше.

Діви викликатимуть у оточуючих заздрість, і лише найкращі представники зможуть протистояти цьому почуттю. Ви ж нічого вдіяти не зможете, більше того, причини подібної напасті можуть бути не очевидними. Просто майте це на увазі.

Оточення Терезів буде напрочуд милим і дружелюбним. Відповідайте їм взаємністю, і день можна буде вважати прожитим не дарма.

Скорпіону варто бути люб'язним як ніколи і роздаровувати сліпучі посмішки праворуч і ліворуч. Спробуйте, раптом вийде.

Сьогоднішній день хороший для нерозсудливих діянь та нездійсненних надій Стрільців. До жодної катастрофи, крім, можливо, легкого почуття розчарування, яке, втім, скоро випарується, ваші дії не приведуть.

Козероги поки що далекі від вірного рішення, але можуть втішати себе усвідомленням того, що ви на правильному шляху. Не довіряйте тому, що видається очевидним.

Водоліям краще сьогодні ставитися до всього з підозрою. Вас не дуже важко обдурити, а нині такий день, коли це може статися.

Рибам зміни, можливо, і ні до чого, проте вони все одно відбуватимуться. Сьогодні очікується одна з них.

Раніше фіналістка «Битви екстрасенсів» Ірина Соломон стверджувала, що 12 січня 2023 року войовничий Марс розвернеться та піде з гороскопу України .

Фото Pixabay

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