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Гороскоп

Вибору не буде: астролог попередила про можливі втрати Україною міст та окупацію частини територій

16:43 22 травня 2022
Сатурн

З 22 травня на небі включається несприятлива комбінація, яка обіцяє Україні втрату територій «за вимушеними обставинами». Про це пише у своєму акаунті в соціальній мережі астролог Ганна Єфремова.

Така сама сумна ситуація включалася у 2014 році, коли наша країна втратила Крим та частину Донбасу. Але зараз все набуде набагато більших масштабів.

«Найголовніший сценарій почне програватися після травня 2022 року і він несе для України ризики втратити території в офіційному форматі», — пише астролог.

На жаль, таке розташування планет буде зберігатися до лютого 2023 року.

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«Зараз активний Сатурн і він… примушує тебе погодитися з певною ситуацією у сфері дому, де знаходиться. При цьому не важливо, що ти робиш чи не робиш. Це потужна енергія, яка діятиме незалежно від бажань та вчинків людини», — пише Ганна.

При цьому астролог наводить «слабку втіху» для українців з приводу того, що «все, що можна забрати, можна і повернути».

Також вона повторює свої настійливі рекомендації щодо виїзду за кордон або переміщення у безпечніші частини України — хоча б до липня 2022 року.

Нагадаємо, на думку відомого астролога Влада Росса, приблизно з 25 травня війна з Росії набуде особливо кровопролитного характеру.

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