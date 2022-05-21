Чи забере Польща Західну Україну? Таролог розповів, як складуться відносини між нашими державами після війни

Автор одного з езотеричних каналів, який розповів про долю Маріуполя та Харкова після війни, вирішив провести сеанс відповідей на запитання глядачів, серед яких були, наприклад, про те, що буде із ЗСУ після перемоги.

Щодо долі наших військових можна не хвилюватися: в Україні буде створено нову, набагато могутнішу армію, з якої приберуть «таємних симпатиків» путіна та потенційних зрадників.

Також у країні відновлюватимуться підприємства оборонного сектора — у цьому нададуть допомогу наші партнери та союзники.

Наступна серія питань стосувалася відносин між Україною та Польщею.

Згідно з картами, «ці дві країни стануть одним будинком», спочатку об'єднавшись у духовній сфері, а потім і в економічній і політичній, утворивши якусь подобу конфедерації. Саме на створення такої освіти буде спрямовано зусилля уряду Польщі у майбутньому.

Наступне питання — «Чи забере Польща Західну Україну?» — таролог назвав «маячнею», припустивши, що його поставили «ватники». Карти, що випали, підтвердили, що таких намірів у сусідньої країни немає — подібні дії, звичайно, дуже порадували б кремль, але вони позбавлені будь-якого сенсу при створенні «єдиного будинку» Польщі та України.

Як писали «ФАКТИ», раніше український таролог Олена Бюн спрогнозувала, що кримський міст буде підірваний і повністю зруйнований.

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