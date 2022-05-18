«Магічний день, коли можна пізнати свою долю»: прогноз таролога на 18 травня

За словами українського таролога Наталії, символом 18 травня є дзеркало, що уособлює образ світу, істину та пізнання. Все, що відбудеться протягом цього дня (початок 17.05 о 22:54 та закінчення 19.05 о 0:11 по Києву), не випадково.



«Світ наповнений знаками згори. Побачити їх, відкритися Всесвіту, бути уважнішими — повинен кожен. 18-й місячний день — магічний час, коли людина, придивившись до свого життя і навколишнього світу, може по-справжньому пізнати себе та свою долю. Все, що відбувається протягом цього дня, є відображенням життя і вчинків. У цей період випадковостей немає, усе що відбувається, — закономірно. Головне — правильно зрозуміти події, тверезо поглянути на те, що відбувається, і зробити відповідні висновки.

Для вісімнадцятого місячного дня характерне дотримання помірності в усьому. У почуттях та емоціях, в думках та діях. Рекомендується уважно ставитись до прояву свого его. Сьогодні не допустимий прояв гордині та марнославства. Тому, хто зможе правильно дотримуватися порад дня, випаде шанс побачити себе та речі, що оточують, такими, якими вони є. І це стосується не тільки навколишнього світу, а й вас самих, вашої суті. Дивіться на речі реально!"

Раніше таролог спрогнозувала, що Кримський міст буде підірвано і повністю зруйновано.

120

Читайте нас у Telegram-каналі, Facebook та Twitter