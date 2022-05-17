Зможемо повернути всі втрачені території: австралійська астрологиня розповіла на українському ТБ, коли закінчиться війна

Незважаючи на очікування українців, війна проти росії закінчиться лише ближче до кінця року. Але вже у 2023 році можна чекати повернення Донбасу, капітуляції росії (приблизно у березні) і початку переговорів щодо Криму, вважає австралійська астрологиня з українським корінням Анжела Перл.

В інтерв'ю Наталії Мосейчук вона, зокрема, розповіла, що 5 червня Сатурн розвертається та відступає назад, тобто розпочнуться процеси, які допоможуть виганяти ворога. Вже наприкінці літа люди масово повертатимуться до своїх домівок, до звільнених населених пунктів.

«Влітку Сатурн розвертається, і у червні йтиме ще раз, за тим самим положенням. Але це, як я розумію, вже будуть наші наступальні дії. Так, ще будуть втрати, ще буде складно, ще будуть серйозні бої. Але це ми виганятимемо ворога з території України», — сказала вона.

Війна з агресором, за її прогнозом, може завершиться у березні наступного року підписанням не мирного договору, а акта, «схожого на капітуляцію» рф: «Вся ця історія почалася на протистоянні двох планет — Сатурну та Урану. Сатурн — це планета консерватизму, всього старого, старої системи… Знаходиться ця планета у знаку росії. І вона у дуже напруженому аспекті з Ураном. А Уран — це планета всього нового, молодого, планета волі. Вона знаходиться у знаку України. І ось це протистояння закінчуєтся у березні — десь 8-го числа. Не думаю, що це називатиметься мирний договір. Швидше, це буде схожим на капітуляцію».

Говорячи про «народні республіки», Анжела Перл упевнена, що ОРДЛО повернуться до України. Щодо Криму, то є ознаки, що півострів буде повернуто шляхом переговорів, а не війни.

«Я не побачила війни, боїв. Подивимося згодом з приводу Криму. Але Україна має можливість повернути всю територію собі. І не зупинятися», — вважає астрологиня.

При цьому Анжела Перл упевнена, що навіть після перемоги Україна має продовжувати триматися у тонусі та накопичувати озброєння, оскільки, за попередніми прогнозами, у 2036−2038 роках планета війни знову проходитиме гороскопами України.

Нагадаємо, що Анжела Перл — одна з найпопулярніших астрологінь у YouTube. Має 1,5 млн фоловерів. Анжела живе в Австралії, вона родом із України. На момент початку широкомасштабної агресії її сестра та мама були у Києві. Незважаючи на те, що у попередньому прогнозі Анжела Перл передбачала завершення війни до літа, сподіватимемося, що цього разу її прогнози будуть точнішими.

Фото Pixabay

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