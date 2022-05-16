Місячне затемнення 16 травня: що категорично не можна робити цього дня і що обіцяють зірки знакам зодіаку

У ніч на понеділок, 16 травня, жителі Землі могли спостерігати єдине у 2022 році повне місячне затемнення — Сонце, Земля і Місяць вишикувалися в одну лінію. Потрапивши у тінь, Місяць поступово темнів, поки не став темно-червоним. Воно сталося о 06:29 за київським часом і було видно у Північній та Південній Америці, Африці та Південно-Західній Європі.

Астропсихологиня Валентина Віттрок розповіла, що зараз закінчується весняний коридор затемнень, який розпочався 30 квітня, другий буде восени.

«Нинішнє затемнення називають „Зірка диявола“. Звучить, погодьтеся, не дуже приємно. Але не варто панікувати. Як і за будь-якого затемнення, треба просто поводитися дуже стримано і акуратно. Розуміти, що будь-яке сказане слово або вчинок матиме наслідки. Здебільшого — негативні. Теж саме стосується й ухвалення важливих рішень», — зазначила вона.

За словами астропсихологині, під час будь-якого затемнення варто підтримувати у рівновазі свої емоції, навіть у нинішній складній ситуації. Вона радить відволікатися від новин, більше перебувати на повітрі, читати, займатися з дітьми, яким зараз як ніколи потрібна підтримка.

«Не варто зараз піддаватися на якісь авантюри, планувати довгий переїзд, весілля. Варто пам'ятати, що після затемнення завжди настає час відродження. І це буде точно час, який Україна використає на свою користь. Перемога буде за нами!» — додала Валентина Віттрок.

Астрологи також не радять у піковий стан Місяця проводити косметичні процедури, стригти волосся, зачинати дітей, робити хірургічні операції, розпочинати курс лікування, нехтувати здоровим харчуванням та пакостити комусь.

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Овни можуть зіткнутися з неприємними подіями — отруєннями, пожежами, болісними головними болями. Не виключені великі фінансові втрати. Людям, народженим під цим знаком, не варто вдаватися до нових ризикованих заходів — вони виявляться збитковими. Всі поїздки та подорожі краще скасувати.

У Телеців день сприяє матеріалізації того позитивного, що намітилося попередніми днями тижня. Передбачливість та сміливість рішень збільшать шанси на успіх. Життєвий потенціал поступово почне зростати, що позначиться на посиленні енергії та особистої чарівності Тельця.

Близнюкам треба бути готовими до того, що хтось з ранку зіпсує їм настрій на весь день. Намагайтеся не призначати на першу половину дня зустрічі та візити. Через емоційно напружений фон буде вкрай складно порозумітися з родичами та близькими людьми. Впоратися з поганим настроєм допоможе почуття гумору. Хороший відпочинок та повноцінний сон повернуть бадьорість та оптимізм.

У Раків триває сприятливий період для торгових угод та ризикованих дій. У професійній діяльності можливий несподіваний прорив. У цей період буде необхідна підтримка — потрібно розраховувати на допомогу друзів, інакше ймовірність успіху буде близька до нуля.

Леву зірки радять використовувати чарівність у своїх інтересах — ймовірно, доведеться вирішувати багато питань одночасно. Сприятливі звернення до начальства чи урядових організацій, проте свої плани треба тримати при собі, інакше у другій половині дня всі починання можуть бути перекресленими.



Перша половина дня може принести Дівам прикрощі та розчарування. Ймовірні конфлікти із родичами. Багатьом Дівам буде важко змиритися з присутністю у домі старшого покоління та постійними їхніми рекомендаціями. У другій половині дня настане перелом. Любовні стосунки чи спілкування з друзями розкриють нові можливості.

Терези можуть відчути себе щасливішими, якщо вони вийдуть за звичайні рамки. Зірки радять спокійно отримувати задоволення від компліментів і не сумніватися у їхній щирості. Жінкам-Терезам сприятливі нові знайомства, у чоловіків-Терезів несподівані неприємності, які можуть значно ускладнити стосунки з родичами.

У Скорпіона день загалом сприятливий. Ще один цикл життєвої активності ознаменується посиленням інтуїції, особистої чарівності, аури. Люди творчих професій зможуть виявити свої таланти та здійснити максимум задуманого. Увага до співрозмовника дозволить їм багато що неупереджено оцінити та обміркувати. Зірки рекомендують у цей день вести себе стриманіше, ніж завжди.

Для Стрільця перша половина дня сприятлива: обіцяє заступництво вищих сил. У другій половині дня сімейні проблеми вийдуть на перший план, заберуть багато сил і спричинять витрати. Ви гостро потребуватимете звільнення від негативних емоцій. Рекомендуються усамітнення та спілкування з природою.

Козерогу підуть на користь відвідування храму, прояв милосердя і участ у долі близьких людей, які потребують допомоги. Важливе значення мають моральне очищення, духовність, інтуїція. Деяка метушня у другій половині дня вимагатиме зібраності та стриманості. Потрібно переосмислити минуле.

Водолію треба бути обережним у вчинках та словах. Слід уникати самовпевненості, самолюбування та негативного ставлення до розумної критики. У другій половині дня ймовірно несподівана звістка, яка змусить представників цього знаку зодіаку з головою поринути у сімейні справи. Можливі негаразди, пов'язані з проблемами дітей.

У Риб — день сприятливий для підбиття підсумків, великих покупок, придбання нерухомості, укладання шлюбів. У першій половині дня деяка розгубленість і невпевненість у собі можуть спричинити дрібні непорозуміння. Проте потім Риби зможуть зібратися і підготуватися до реалізації своїх планів на найближче майбутнє. Сприятлива діяльність, пов'язана з благоустроєм побуту, ремонтом, перестановками.

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Фото Pixabay

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