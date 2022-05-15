Ленд-ліз під загрозою: астролог пояснив, чому постачання озброєння Україні не буде повноцінним

Астролог Дмитро Уранус, який попереджав українців про небезпеку удару по ряду міст у квітні, зробив карту поставок Україні по ленд-лізу важкого озброєння і дійшов не зовсім втішних висновків.

«Думаю, що дарма в США тягли до цієї дати … Момент обраний не дуже вдало», — написав він у соцмережі, висловлюючи припущення, що дата була обрана нашими союзниками не випадково — вигляді своєрідного тролінгу росії і путіна.

При цьому астролог пояснює, що Меркурій, управитель карти, хоч і був у Близнюках, у своєму знаку управління, але до 9 травня сильно сповільнився у своєму видимому русі і перейшов до ретроградного руху через добу, 10 травня. Швидкість Меркурія була дуже маленька, всього 5% від середньодобової.

До того ж Місяць без курсу (за класичним правилом) у Леві в 12 домі.

Астрологічна карта ленд-лізу

На думку астролога, карта вказує на те, що це буде зовсім не той ленд-ліз, на який ми очікували. Закон пов'язаний із таємними, закулісними політичними та юридичними іграми всередині США. Меркурій на стоянні в 9 домі уповільнює швидкість виконання закону, швидкість постачання озброєнь, обмежує доступний перелік озброєнь. Він створює якісь юридичні обмеження, роблячи закон неповноцінним.

Виходячи з того факту, що Меркурій буде ретроградним до 3 червня 2022 року, Уранус робить висновок, що до цієї дати Україна нічого істотного не отримає. Якісь перші зрушення у виконанні закону розпочнуться лише у період з 10 по 20 червня.

У липні, можливо, відбудеться зняття деяких обмежень. На повну силу закон запрацює у період серпень-жовтень 2022 року.

Але сам закон, швидше за все, працюватиме не дуже довго, близько року, або навіть менше. Можливо це буде пов'язано із тривалістю війни, що в принципі непогано.

Нагадаємо, раніше колега Дмитра, астролог Ганна Карпеєва дійшла схожих висновків — за її словами, нашим співгромадянам не варто сподіватися на швидке завершення війни, оскільки після отримання великої кількості зброї від союзників ми матимемо «веселе літо».

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