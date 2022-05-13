«Кримський міст буде підірвано і повністю зруйновано»: прогноз таролога

Українська таролог Олена Бюн продовжує робити розклади щодо ситуації в Україні. Цього разу вона розповіла про «цікаві» спецоперації ЗСУ, у тому числі з кримським мостом.

«Збройні сили України готують гучні та масштабні спецоперації для військових росії. Скоро ми побачимо суттєве поліпшення ситуації на фронті завдяки їм. Це стосується не тільки кримського мосту, а й інших точок. Зараз триває наполеглива підготовка. ЗСУ найближчим часом готує досить серйозні та несподівані „сюрпризи“ для росії, які завершаться великими втратами техніки та живої сили рф. На військових України, своєю чергою, чекатиме випробування славою. У ЗСУ був тривалий час для обдумування планів щодо цих спецоперацій. Ця тема досить закрита, прихована, є своєрідною таємницею, що дуже наполегливо розроблялась та має обмежене коло осіб, які про неї знають. Під час цих операцій буде розкрита й зрада, про яку раніше здогадувались. Можливо, це зроблено спеціально для того, щоб виявити „крота“. Це буде щось дуже яскраве, грандіозне та гучне — і не одне, а декілька таких „сюрпризів“ чекає на армію рф. Це все принесе Україні великі позитивні результати».

Не оминула своєю увагою таролог і питання кримського мосту і запевнила, що будуть хороші новини.

«Раніше, щоб підірвати міст, не було ресурсів, такої зброї, яка б могла вражати на достатньо великі відстані. Тому проводилась ретельна підготовка, розвідка, збиралась інформація. Карти кажуть, що скоро ми побачимо успіх наших військових — кримський міст буде підірвано і повністю зруйновано. Це стосується не тільки цієї конкретної операції, а ще й кількох інших. На сьогодні ЗСУ набираються досвіду та вчаться на своїх помилках з минулого. Зараз вони зайняли позицію вичікування, адже дуже бояться витоку інформації від зрадника, який є серед них. Його підозрюють, але щоб притиснути цього „крота“ до стінки, треба зібрати всі докази. Усі ці заплановані операції допоможуть наблизити мир в Україні, а про деякі з них навіть заговорить увесь світ. Це нанесення неочікуваних, дуже точних ударів руйнівної сили, які потягнуть за собою ланцюжок подальших руйнувань для ворога. Можливо, повністю зруйнується логістика, станеться суцільний колапс у російській армії. До цього українські військові йшли довго, повільно, маленькими кроками та нарешті здивують усіх своїми можливостями».

Раніше таролог Людмила Хомутовська розповіла, як розвиватиметься ситуація на фронті до кінця травня.

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