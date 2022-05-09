Одесу намагаються здати ворогові? Відомий екстрасенс попередив про таємні переговори з окупантами

Відомий екстрасенс і астролог Макс Гордєєв, який раніше називав дату завершення війни в нашій країні, зробив таро-розклад про найближче майбутнє Одеси.

Відео він опублікував у своєму Instagram.

При цьому першою картою у розкладі стала карта Сонце.

«Карта Сонце уособлює прояснення ситуації. Тобто вже ближче до кінця травня буде зрозуміла ситуація. Ця карта уособлює саму Одесу — яскраву, сонячну та позитивну», — вважає експерт.

Наступна карта у розкладі — Верховна жриця, яка говорить про наявність якихось таємниць у місті. При цьому Макс припускає, що зараз із «господарями міста» ведуться якісь переговори, щоб вони здали місто окупантам.

І третя карта, яка випала для Одеси — Зірка. Вона говорить про те, що всупереч спробам ворога захопити місто силою, воно вистоїть і відродиться, як птах Фенікс, який також є на карті.

Читачі акаунта Макса схвалили його прогноз, висловивши впевненість у тому, що Одеса — українське місто, і таким залишатиметься завжди.

Нагадаємо, напередодні відомий екстрасенс та Олексій Арестович оцінили ступінь небезпеки завдання ядерного удару по Києву.

Фото Радіо Свобода

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