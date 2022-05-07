Життя не відкладаємо, воюємо та любимо одночасно: опубліковано прогноз для всіх знаків Зодіаку на 7 травня

Незважаючи на те, що в суботу, 7 травня, Місяць знаходиться в Раку, і зробить спочатку трін з Юпітером, а до вечора — секстиль з Меркурієм (обидва аспекти хороші та обіцяють везіння), важливо пам'ятати, що спалений Сонцем Уран може викинути новий сюрприз .

Та й опозиція Місяця з Плутоном — також про те, що дотримання обережності, перестрахування повинні мати місце, а за великим рахунком стати звичкою, пише у своєму Facebook астролог Ірина Звягіна.

Також експерт наводить рекомендації для кожного із знаків Зодіаку.

Овен

До обіду сприятливі справи за місцем проживання у домі. Можна вирішувати питання придбання житла, ділянки землі; можливо — з метою подальшого перепродажу. Вдалий день для сімейної зустрічі, вирішення спільних питань, допомоги тому, хто її потребує. Після обіду з'явиться потреба в активності у групі, колективі, де ви опинитеся на виду.

Телець

У першій половині дня корисно зайнятися справами, які створюють більше зручності та комфорту у повсякденному житті. Можна знайти порозуміння навіть із важкою людиною, якщо інтереси збігаються. Підходящий час для покупок, переведення коштів у безпечніше місце та для інвестицій. У особистих стосунках можна робити важливі кроки, які обіцяють щасливе майбутнє. Мріяти і бажати можна будь-коли, навіть у ситуації війни.

Близнюки

Для Близнюків більш вдала друга половина дня, коли Місяць формуватиме аспект із Меркурієм. Але і весь день можна провести з користю та очевидними результатами. Вибирайте, з ким та для чого спілкуватися. Можна багато про що домовитися, розпочати співпрацю, намітити проекти на майбутнє. Вдалий день для подорожей, переміщень. У особистих стосунках, як і раніше, багато можливостей. Друга сторона чекає ваших слів та рішень.

Рак

Аспекти Місяця сьогодні гармонійні, сам Місяць сильний. До обіду для нього основна функція — захист; після — потреба продемонструвати свою перевагу, значимість. Не відсиджуйтеся в тіні, якщо вам є чим подати приклад. У сім'ї зараз важлива згуртованість та спільні завдання. Вибирайте важливіші справи, щоби позитивна астродинаміка принесла відчутні результати.

Лев

У першій половині дня спокійно погоджуйтесь на чужі завдання; особливо, якщо члени своєї сім'ї. У центрі уваги близькі, житло, навколишній світ. Друга половина дня пройде під Місяцем у Львові. Вам потрібно бути помітними та робити щось значне. Близьким скажіть, що вас потрібно більше хвалити, і тоді ви перевершите себе. Для кохання та романтики чудовий день.

Діва

Зміни у житті можуть бути значними. Не чиніть опір, навіть якщо це порушує комфортний ритм життя. Безпека, якщо вона і є, може бути тимчасовою. Краще, якщо у вас буде запасний аеродром і підтримка друзів. Підходящий час для подій у кар'єрі, зміни діяльності. Можна йти вчитися. У особистих відносинах жодних перешкод для відвертості.

Терези

Ще один день, коли Терези повинні займатися важливими справами. Керівництву можна направляти вас як переговорника. Ви в хорошому інтелектуальному тонусі і здатні заговорити будь-кого. Так само ваші позиції сильні і в особистих відносинах. Жінки можуть робити покупки, займатися зовнішністю. У чоловіків серйозніші завдання.

Скорпіон

Не все йде за планом, але користь ви можете отримати з усього, чим займеться. Вам багато доступно, але чого ні — це легкість у досягненні задуманого. У будь-якій сфері доводиться працювати; ніщо не йде саме до рук. Помічники є і готові вам допомагати. Якщо є діти, то думайте насамперед про них. Зараз саме той час, коли формується їхнє майбутнє — яким воно буде, в якому оточенні.

Стрілець

Сьогодні ваш розум виключно винахідливий. Ви без вагань зробите те, що інші не здатні. Везення повністю на вашому боці. Намагайтеся скрупульозно дотримуватися інструкцій та правил. Це найкращий спосіб уникнути надмірних емоцій, які можуть відвернути увагу від дійсно важливих речей. Якщо потрібно щось зробити із грошима, зробіть це сьогодні.

Козеріг

Сильно напружуватися не варто. День нейтральний, якщо такі зараз ще можливі. Але іноді потрібно займатися звичайними речами, розвантажуючи розум та заспокоюючи нерви. Обмежень немає у справах, ні контактах. Навпаки, багато виходитиме легко і з позитивними результатами.

Водолій

У ситуаціях вже більше визначеності, і ви можете сконцентруватися на роботі. В інтелектуальній діяльності ви проявитеся якнайкраще, але стрес доведеться знімати фізичною роботою або монотонними заняттями, рукоділлям. Не перевантажуйте розум новинами. В особистому житті прекрасний період для поєднання з партнером заради спільних життєвих цілей. Все, що відбувається — значно.

Риби

Сьогодні важливо правильно розподілити сили. Місяць у Леві обіцяє — буде багато суєти, але приємної, компліментів та новин. Якщо вам потрібно на щось наважитись, то сьогодні саме той день, коли зміни сприятливо позначаться на ваших перспективах. Не пропускайте можливості в особистому житті, навіть посеред війни. Кохання не чекає відповідних умов.

Нагадаємо, астролог Дмитро Уранус раніше попередив українців про високу ймовірність пожеж та руйнувань у регіонах західної України, по лінії міст Луцьк-Львів-Ужгород. Причиною стануть ракетні удари ворога.

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