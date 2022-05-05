Рибам не варто поспішати, а Дівам «світить» нове партнерство: астролог розповіла, що чекає на українців у четвер, 5 травня

У четвер, 5 травня, з'єднання Сонця з Ураном стає точним, а Місяць перебуває у своїй обителі у Раку.

Це призводить до того, що захисні сили утримують світ у відносній стабільності, пише у своєму Facebook астролог Ірина Звягіна.

Водночас у представників кожного із знаків зодіаку сьогодні будуть свої завдання та проблеми.

Овен

Дії Овнів сьогодні спрямовані на захист. Це можуть бути інтереси сім'ї, допомога близьким, людям, яких ви вважаєте своїм колом. Або ж поширюватися далі, на місто, державу, однак ключове слово — своє. Сила на вашому боці. Краще мати справу із чоловіками. Між жінками дуже ймовірні сварки.

Телець

Тельці перебувають у владі суперечливих почуттів. Зрозуміло хто ворог, але до нього не дістатися. Поняття Добра та Зла конкретизується та втілюється у життєвих ситуаціях. Фізична активність знизить напругу і відверне, хоча повністю його позбутися не вдасться. Помічайте незвичайні новини та знаки. Життя змінюється прямо зараз, і вам потрібно хоча б внутрішньо готуватися до інших цілей та цінностей.

Близнюки

Близнюки впевнено діють у своїх інтересах. Потрібно поспішити, поки Меркурій у прямому ходу. Підтримуйте зв'язки з різними людьми. Зараз будь-яке знайомство може виявитися своєчасним. В особистому житті не шкодуйте слів. І взагалі — не сидіть на одному місці.

Рак

Почуття небезпеки загострене, але може це і правильно. Безпека — у своєму домі, на своїй землі, у сім'ї або «серед своїх». Місяць у Раку посилює емоції, чутливість. Потрібно довіряти інтуїції та уникати ризику. Займатися більше домашніми та сімейними справами. Але саме в цей день не вирішуватиме питання купівлі нерухомості, землі та переїзду. Хіба тільки щось змусить вас зненацька знятися з місця. Таке також може бути.

Лев

Сили треба витрачати розумно та цілеспрямовано. Можливі непередбачувані події, які вимагатимуть швидкої відповіді чи дії. Не перенапружуйте мозок. Для людей з неврологічними чи нервовими проблемами це небезпечний час. Якщо є можливість — займайтеся лише поточними справами та спостерігайте за новинами. Але якщо потрібно буде включитися в ситуацію — робіть це швидко.

Діва

У Дів нині сприятливий час для нового партнерства. Навіть якщо зараз обставини заважають розпочати нову справу, заплануйте її на майбутнє. Домовтеся, що повернетеся в більш вдалий час. Але не відкладайте на потім особисте життя. Зараз ви здатні зважитися на те, на що раніше не вистачало духу.

Терези

Комплекси із серії «дочки-матері» сьогодні вилазитимуть із усіх щілин. Страхи, образи, потреба контролю. Постарайтеся уникнути контакту з жінкою домінуючого типу, не сперечатися і не піддаватися спробам нав'язати вам свою волю. Але якщо ви в ролі керівної постаті, то оцініть — чи не давите ви авторитетом на молодших. Краще знайдіть загальну важку справу і працюйте пліч-о-пліч.

Скорпіон

На Скорпіонів може діяти чужа негативна енергія. Слова мають силу, і слід уникати конфліктів. День більше сприяє вирішенню проблем, ніж початку нових справ. Спокійна ситуація в сім'ї важлива для відчуття захищеного простору. Тоді ви з успіхом можете займатися справами будь-якої складності.

Стрілець

У Стрільців все просувається навіть, крім особистої участі. Є сили, які зацікавлені у вашому успіху. Але можлива ситуація із розряду «стрибнути в останній вагон». Якщо пропустите, то доведеться йти до результату довшим шляхом. Друга половина дня найбільше підходить для рішучого кроку.

Козеріг

Амбітні плани зачекають. Прийде затягнути пояс тугіше і зайнятися поточними справами. Якщо ви перестанете займатися домом та сім'єю, там виникнуть проблеми. Життя вимагає дисципліни, терпіння та якості виконуваної роботи. Все, що потрібно, ви отримаєте; не одразу. Зате можливо щось інше, про що ви поки що не здогадуєтеся. І ці зміни підуть на користь.

Водолій

Один із визначальних днів року. Ви можете наблизитись до мети за один хід. Якщо життя не змушує робити вибір, то не треба. Можливі важливі події у житті когось із близьких. Відкладіть свої справи та займіться допомогою. Водолії зараз є генераторами ідей. Але не забувайте і про свої інтереси — інформація коштує грошей.

Риби

Не поспішайте і потрапите куди треба. Інтуїція сама підведе вас до потрібної людини або приведе до потрібного місця. Але може статися, що відчуєте слабкість чи нездужання, що заважають вашим планам. Тоді від них краще відмовитись. Більше користі від того, що буде виходити ніби між іншим. Зі старшими жінками у сім'ї сьогодні краще не сперечатися.

Нагадаємо, період до 8 травня, що потрапляє в коридор сонячних затемнень, для багатьох знаків Зодіаку буде не найсприятливішим, у т.ч. і в особистому житті.

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