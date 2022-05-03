Відчує на «шиї» потужний кармічний вузол: астролог розповіла, що чекає на нового російського «царя» Патрушева

Чутки про онкологічне захворювання Володимира Путіна та хірургічну операцію, яка йому потрібна, поступово отримують все нове підтвердження, тому на порядку денному гостро стоїть питання наступника.

Але якщо таким стане нинішній керівник ФСБ Микола Патрушев, то зірки не обіцяють нічого хорошого, впевнена астропсихолог Валентина Віттрок.

Пришестя Патрушева у владу загрожує серйозними неприємностями насамперед для нього самого, а оскільки доля країни завжди резонує з долею свого керівника, для росії теж вимальовуються не найприємніші перспективи — ні самому Патрушеву, ні росії його прихід до влади не обіцяє нічого доброго.

За основу космограми Патрушева астрологи беруть дату народження — 11 липня 1951 року, і місце його народження — місто Ленінград. Якщо будувати гороскоп з урахуванням цих даних, то насамперед впадає у вічі той факт, що 11 травня транзитний Юпітер заходить на знак Овна, в якому Патрушев має натальний — його власний — Юпітер, що може підтверджувати ймовірність його приходу до влади. Але водночас у його космограмі ця планета перебуває в опозиції до Нептуна і Прозерпіни, а транзитний Хірон висить на Юпітері, що вказує на парадоксальність і двоїстість ситуації.

Велика ймовірність того, що Патрушев, через шістнадцять років, справді займе омріяний пост, але, швидше за все, це не принесе йому радості, на яку він розраховував і продовжує розраховувати.

Однак це ще не всі «сюрпризи» для потенційного президента Росії. Транзитний Марс Патрушева у поєднанні з натальним Північним вузлом у знаку Риб свідчить, що війна — якщо ця людина і після відходу від справ путіна — продовжуватиме її вести — затягне на його «шиї» потужний кармічний вузол: за все, що він зробить у новому статусі, йому доведеться відповідати.

Втім, можливо, Патрушеву вдасться уникнути кари як небесної, так і людської. У всякому разі, зірки дадуть йому такий шанс: наприкінці травня Марс перейде на знак Овна, а у червні стає прямо на Юпітер Патрушева, що може вказувати на якісь законодавчі процеси — наприклад, підписання якихось угод та мирних договорів.

Але при цьому потенційному російському президентові все одно є чого побоюватися: у його натальній карті в знаку Рака знаходиться подвійний Чорний Місяць, який також називають Ліліт — уявна планета, яка, тим не менш, здатна завдати маси неприємностей як кожній окремій людині, так і світові в цілому. Ліліт також до кінця осені буде присутній у знаку, де знаходиться Сонце Патрушева, що вказує на те, що він перебуватиме під «прицілом» Чорного Місяця, тому наступний — 2023 — рік стане для нього вибухонебезпечним у всіх відношеннях часом — як, втім, для всіх, хто народився на рік Кота.

Нагадаємо, раніше Валентина Віттрок озвучила як мінімум три потенційні сценарії, як путін може покинути світ живих.

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