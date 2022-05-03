Переманив у Олега Винника всіх «вовчиць»: астролог розповіла, у чому феномен Олексія Арестовича

З початком нападу Росії на Україну популярність радника глави Офісу президента Олексія Арестовича зросла в рази, хоча ще кілька місяців тому головним кумиром українок був співак Олег Винник.

Починаючи з 24 лютого Арестович став «головним психотерапевтом країни» та секс-символом українських жінок, переманивши у свої акаунти у соцсвітлях усіх «вовчиць» колишнього кумира, пише «Новий канал».

Журналісти з'ясували, у чому феномен Арестовича, а також зробили для нього прогноз на картах таро.

Зокрема, фахівець із Західної Астрології Юлія Опалат дала професійну характеристику політика, яка багато чого прояснила.

«Олексій Арестович — типовий Лев. Він лідер, публічна особистість, гарячий чоловік, адже ним керує планета Сонце. І такі сонячні властивості, як впевненість, гордість і вірність собі найяскравіше виявляються саме у цих знаків зодіаку. Сонце, насамперед, це про нашу самооцінку, тому всі Леви, та Олексій у тому числі, поводяться, як справжні королі — урівноважені, спокійні, благородні…» , — зазначила Юлія.

На її думку, Олексій чудово демонструє на всю країну під час війни. Зазвичай організаторські та лідерські здібності наводять Львів саме у політику, а ось необхідність бути на публіці та артистичні таланти — в акторську сферу.

«І, як ми знаємо, Олексій себе успішно реалізував у двох напрямках. Чоловіки Леви відрізняються підвищеною харизмою, привабливістю, десь навіть спокусливістю, у них дуже багато шанувальниць. Цікаво, що Лев Арестович переманив у свої „сіті“ всіх вовчиць Олега Винника. І хоча Олег теж Лев, у цьому випадку він поступився сильнішій особистості», — упевнена фахівець.

Нагадаємо, Олексій Арестович упевнений, що наступ рашистів зовсім скоро закінчиться, а разом з ним, цілком можливо, закінчиться і активна фаза війни, тому що «російським військам більше нема чим наступати».

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