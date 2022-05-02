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«Жах, що буде творитися»: таролог дала прогноз щодо ситуації з Придністров’ям

22:50 2 травня 2022
прогноз таролога

Зараз чи не кожен провидець та екстрасенс намагаються зазирнути у майбутнє, щоб побачити, що ж чекає на Україну далі. Останній тиждень особлива увага зосереджена навколо Придністров'я. Це питання за допомогою карт вирішила розв'язати таролог Наталія Борисенко.

«Жах, що там буде творитися, — каже Наталія. — Звідти всі будуть тікати, мчати, покидати це місце. Але для військових, як показують карти, ми тут бачимо — горить, військові дії будуть. Там стягуються румунські війська. Це не значить, що вони підуть на Україну: у них самих там буде дещо відбуватися.

Друге запитання — чи піде Придністров'я на Україну? Ні. Вони не підуть. Я не бачу по картах, щоб вони йшли. Хоча вони групуються. Ми тут бачимо угруповання. Але нехай вони себе спочатку захистять. Я думаю, Молдова зможе ось цей «апендицит» забрати — і це знову буде єдина країна".

Раніше таролог розповіла, що чекає на Україну в травні.

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«Жах, що буде творитися»: таролог дала прогноз щодо ситуації з Придністров’ям

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