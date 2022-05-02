Не найсприятливіший час для особистого життя: гороскоп на тиждень 2 — 8 травня 2022 рік



З 30 квітня, коли спостерігалося сонячне затемнення розпочався коридор затемнень 2022 року — він триватиме два тижні. Астрологи вважають, що сонячні затемнення — не дуже сприятливий період, який важко позначається на багатьох людях.

За словами астрологині Марини Скаді, нинішній тиждень, з 2 по 8 травня, повністю потрапляє до коридору затемнень. За її словами, це час, коли можливі зміни на рівні держав чи великих міст. Причому позитивні. За її словами, у коридор затемнень, 30 квітня — 16 травня, завжди порушуються кармічні теми. Особливо виражені сімейні теми, питання місця проживання, стосунки з батьками — з ними краще розбиратися одразу, а не відкладати на потім.

Для Овна настає гарний час для поїздок, вирішення термінових фінансових питань, майнових справ, пошуку спонсорів та покровителів. Також цей період сприятливий для вирішення питань, пов'язаних із місцем проживання, домом, сім'єю. Втім, ставити перед собою труднодосяжні завдання не варто.

Тельці можуть бути надмірно емоційними та гостро реагувати на критику. Вони можуть здобути хороший досвід, проте навколишня атмосфера не завжди буде сприятливою — ймрвірні зустрічі з агресивними людьми, тривожність.

У кризові ситуації можуть потрапити й Близнюки, яким упертість і прагнення незалежності заважає комунікабельності. Проте результат виявиться позитивним. Не виключено, що у вашому житті відбудуться несподівані події. Можуть виникнути глибокі, інтенсивні почуття, сильна прихильність до незвичайної людини.

Складний тиждень чекає і на Рака. Преставникам цього знаку зодіаку не потрібно ні на кого покладатися — для гарного результату потрібно робити все самостійно. Можливо, ваше життя кардинально зміниться, якщо зібрати всі сили і зробити потужний ривок попри труднощі.

Для Лева настає час для позбавлення від старого, для оновлень у сфері взаємин. Представники цього знаку можуть переживати дуже глибокі емоційні стани, що сприятимуть розширенням у всіх напрямках та отриманню нових знань. Завдання Львів — об'єктивно оцінювати те, що відбувається навколо, і допомагати знаходити правильні рішення.

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На Дів чекає тиждень цікавих знайомств та нестандартних ситуацій. Повторення ключових подій з минулого змінює звичний життєвий уклад. У особистих відносинах все може розвиватися стрімко. Представникам цього знака слід намагатися уникати з'ясування стосунків та прийняття остаточних рішень, пов'язаних із сім'єю, любов'ю, романтикою. Дійте виважено!

Терези ризикують зробити неправильний вибір або опинитися під впливом корисливої людини. До надлишковх затрат енергії можуть призвести імпульсивність, ідеалізм, непрактичність на роботі. Не виключені складнощі з партнерами.

А ось у Скорпіона формуватиметься база для позитивних змін у всіх життєвих сферах. Цьому знаку зірки радять бути уважним до дрібниць і не надихатися незрозумілими ідеями. Будьте уважні до оточуючих, намагайтеся допомогти їм вирішити проблему. Адже користь отримає не тільки той, хто потребує допомоги, але й ви.

Стрільцеві потрібно концентрація своїх ресурсів, щоб отримати бажаний результат. При належних зусиллях представники цього знаку матимуть виграшне становище навіть у найскладніших ситуаціях — як виробничих, і партнерських. В особистій сфері можливі щасливі оновлення у давніх стосунках чи нові романтичні знайомства. Або навіть приємні зустрічі, які можуть перерости у серйозний зв'язок.

Козерогові доведеться відмовлятися від застарілих форм поведінки та звичок, які були рівнозначними безпеці та надійності. Стимулом може бути поява сильного суперника. Вас може турбувати, що все йде надто повільно, люди недовірливі, довго сумніваються та зважують кожен крок. Розбіжності та перешкоди, з якими ви зіткнетеся, врешті-решт призведуть до покращення розуміння індивідуальних потреб усіх учасників, а також визначення та коригування спільних цілей.

Водолію зірки радять використати всі можливості, щоб заявити про себе у професійній сфері, у творчій діяльності, у галузі інформаційних технологій та комунікацій. Протилежна думка оточуючих може мати стимулюючий вплив і допоможе вам ясніше визначити власні позиції. Партнерство, інші союзи та спільні підприємства, в яких ви берете участь, можуть бути зіпсованими суперечливими поглядами та конфліктами. Якщо ж ви випадково опинитеся в неприємній ситуації, вона закінчиться для вас благополучно.

Для Риб настає час переоцінки цінностей, утворюється маса невідкладних справ. Це період, коли варто поглянути на зворотний бік медалі, коли йдеться про угоди з оточуючими. Під впливом обставин, що склалися, може бути виявлена неспроможність того чи іншого проекту. Виявляються підводні камені, але ви зможете самоорганізуватися, залучити людей на свій бік та разом зробити спільну корисну справу. Стабілізація можлива практично у всіх життєвих сферах, але необхідно працювати.

Раніше Марина Скаді прогнозувала, що коридор затемнень вплине на світову економіку та міжнародні економічні відносини, але загалом його називають найкращим періодом для переосмислення життя та цінностей. Вона впевнена, що все старе і те, що віджило, має піти, натомість запущені процеси розвиватимуться за наростанням до кінця 2023 року. За цей час у політичній та фінансовій системах багатьох країн, ймовірно також України та росії, відбудуться зміни.

Фото Pixabay

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