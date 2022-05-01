«Зломовна» дата 9 травня: астролог розповіла, що принесе Україні коридор затемнень

У суботу, 30 квітня, о 23:41 за київським часом сталося Сонячне затемнення у Тельці, яке відкрило за собою «коридор затемнень».

Він триватиме до 16 травня і вплине на світову економіку та міжнародні економічні відносини, але загалом його називають найкращим періодом для переосмислення життя та цінностей, пише «Обозреватель» з посиланням на астролога Марину (Соколову) Скаді.

Експерт упевнена, що все старе і відживше має піти, натомість запущені процеси розвиватимуться за наростанням до кінця 2023 року. За цей час у політичній та фінансовій системах багатьох країн, ймовірно також України та РФ, відбудуться зміни.

На думку Марини, сонячним затемненням у Тельці керує Венера. Тому в цей коридор затемнень акцентуються світові процеси, порушуються питання ресурсів на різних рівнях.

«Весняний коридор затемнень відсіче все старе і непотрібне, але це може супроводжуватися болем і дискомфортом для більшості людей. Плутон як керуючий Скорпіоном, який відповідає за трансформацію, питання життя і смерті, владу та великі гроші, є володарем підземного світу і, відповідно, всіх земних багатств», — пояснила фахівець.

Також вона додала, що Місячне затемнення 16 травня відбудеться о 07:11 за київським часом у Скорпіоні і закриє цей коридор, проте його вплив триватиме не менше ніж півроку (до осіннього коридору затемнень). Скаді наголошує, що затемнення завжди несуть складну енергетику з огляду на процеси трансформації, перетворення, нейтралізації всього старого та безперспективного.

«У такий період головне відбувається всередині, приховано, незрозуміло для зовнішнього світу. Але вже через кілька днів після коридору всі зміни стають очевидними, запускається механізм кардинальних перетворень, який зупинити неможливо. Можуть розпочатися очищення у вищих ешелонах влади різних країн, відбуватися гучні викриття, знищення важливих доказів, які могли свідчити про причетність до злісних злочинів», — наголосила астролог, не вдаючись до деталей.

Вона переконана, що у травні цього року політичний вектор розвитку почне змінюватись у багатьох країнах. Поступово запроваджуватимуться зміни у соціальних та економічних програмах окремих держав, результати яких будуть помітні до кінця 2022 року.

Тяжким днем цього періоду Скаді називає 9 травня, яке є середньою точкою між затемненнями. На її думку, у цей непередбачуваний час може статися будь-що і людям марно шукати в цьому логіку. Абсолютно не обов'язково, що фон цього дня буде негативним: можливий несподіваний поворот подій, щасливий випадок, але ймовірність неприємностей також велика. Бо у цей день все перевертається «з ніг на голову» та навпаки.

Астролог додала, що керуючий Місячним затемненням у Скорпіоні — планета Плутон — 30 квітня розвернувся до ретроградного руху. Тому все, що було актуально до цього дня, здебільшого більше не матиме значення. Відбудеться переоцінка цінностей — матеріальних та духовних. Хоча день обіцяв бути складним, пов'язаним із втратами, але вони неодмінно виправдаються вже незабаром.

«Можуть виявитися великі проблеми в управлінні державними фінансами, а також спроби приховати злочини, іноді ціною численних жертв… Якщо ж люди не хочуть розуміти очевидного і воліють відмовчуватися, залишатися осторонь того, що відбувається зараз, особливо в Україні, то таке колективне явище може стати плачевним для всього світу. Цей коридор затемнень змусить багатьох замислитися над тим, що відбувається зараз. Може статися трагедія, яка стане спусковим гачком у низці небезпечних подій, але це приверне увагу світової еліти до реальних проблем людства», — пояснила Марина Скаді.

Вона зазначила, що до 16 травня — найкращий час для того, щоб переосмислити своє життя, розкрити свої приховані таланти та здібності, визначити прогалини в освіті, здобути додаткові знання. Особливо українцям, яким зараз дуже важко, зокрема тому, що країна перебуває під заступництвом Тельця.

«Вплив цього коридору затемнення може затягнутися, оскільки з 10 травня до 3 червня період ретроградного Меркурія, у такій фазі руху планета сповільнює всі процеси. Але це найкращий час, щоб позбутися негативу, який не дає вам спокою, зокрема, від токсичних взаємин, прив'язок, поганих звичок. По можливості, не починайте нічого важливого і не приймайте важливих рішень у травні 2022-го, приділіть цей час внутрішньому життю, роздумам, самопізнанню», — підсумувала астролог.

Як писали «ФАКТИ», раніше астропсихолог Валентина Вітрок дійшла висновку, що згідно з натальною картою російського президента Володимира Путіна, у його долі є небезпека бути ув'язненим у лікарню, швидше за все — психіатричну.

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