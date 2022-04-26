Україна напередодні «коридора затемнень»: що важливо знати та до чого готуватися

Кінець квітня 2022 року буде несприятливим — за стартом ретроградного руху Плутона 29 квітня відбудеться сонячне затемнення — Сонце опиниться в тіні 30 квітня о 23:27 за Києвом.

Як пише «УНІАН», затемнення 30 квітня починає коридор затемнень 2022 року, який триватиме два тижні. Експерти вважають, що саме у цей період можна запускати процес трансформації, змінювати своє життя та зміцнювати позиції.

Астрологи вважають, що сонячні затемнення — несприятливий період, який тяжко позначається на багатьох людях. У той же час вважається, що в такі періоди можна відпочивати, гуляти на свіжому повітрі; переїжджати; міняти роботу; навчатися будь-чому; планувати зміни у житті. Важливо слухати інтуїцію та внутрішній голос, а не розум.

Під час сонячного затемнення категорично заборонено піддаватися слабкостям, реагувати на провокації, здійснювати імпульсивні вчинки, а також не діяти. Важливо уникати конфліктів — у такі моменти люди стають сприйнятливими та дратівливими.

Астрологиня Марина Скаді (Марина Соколова) зазначає, що 30 квітня всі відчують вплив сонячного затемнення у Тельці, яке відкриє коридор затемнень 30 квітня — 16 травня 2022 року, передає «ТСН» .

Вона стверджує, що 30 квітня 2022 року — енергетично потужний час, день непередбачуваних подій, особливо у зовнішньому житті, у глобальних масштабах. 9 травня — серединну точку між затемненнями — вона називає важким днем. У цей непередбачуваний час може статися все, що завгодно, марно шукати логіку в тому, що відбувається. Втім, можливий несподіваний поворот подій, щасливий випадок, але ймовірність неприємностей теж велика. Цього дня все перевертається з ніг на голову та навпаки.

Місячне затемнення 16 травня о 07:11 за київським часом відбудеться у Скорпіоні та закриє коридор затемнень, проте його вплив триватиме як мінімум ще 6 місяців (до осіннього коридору затемнень).

Період 30 квітня — 16 травня 2022 року астрологиня називає найкращим часом для того, щоб переосмислити своє життя, розкрити приховані таланти та здібності, визначити прогалини в освіті, отримати додаткові знання.

Марина Скаді вважає, що коридор затемнень вплине на світову економіку та міжнародні економічні відносини. Запущені процеси розвиватимуться за наростаючою до кінця 2023 року. За цей час у політичній та фінансовій системах багатьох країн відбудуться зміни.

Раніше астрологиня Лариса Гресь не виключала, що сонячне затемнення у квітні 2022 року може погіршити кризу в росії та дати шанс на закінчення руйнівної фази війни проти України.

Фото Pixabay

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