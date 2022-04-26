«Будуть спроби домовитись з Україною, але невдалі»: таролог з’ясувала, що найближчим часом відбуватиметься в уряді рф

Що найближчим часом відбуватиметься в уряді рф? Таке запитання поставила картам таролог Олена Бюн і дала відповідь: уряд країни-агресорки думатиме що зробити, щоб виправити наслідки своєї безвідповідальної діяльності.

«Влада росії намагатиметься виправити те, що накоїла, і буде пробувати викрутитися із невдалого становища, в якому вона опинилась, — вважає Олена Бюн. - Мова йде про все: питання фінансів та, звичайно, події війни в Україні. По суті, представники уряду опинилися в глухому куті й на сьогодні не бачать для себе гідного виходу з цієї ситуації. Вони невпевнені у своєму майбутньому, майбутньому своїх сімей, дітей, онуків — це їх дуже хвилює.

Хтось із них вже зібрався тікати за кордон, дехто вже встиг вивезти свої сім'ї. Але вони не просто вивозять сім'ї, вони шукають запасний комфортний аеродром, щоб втекти від покарання, місце, де б їх не змогли знайти й дістати. У прагненні зберегти хоч якесь благополуччя, представники влади росії вже намагаються домовитися з окремим країнами, які ще лояльні стосовно них, щоб ті їх не видали.

Вони дуже бояться нести покарання за все, що скоїли на території України — цей тягар висить у них «як каміння на шиї». Вони усвідомлюють те, що доля стала для них «злодійкою». Те, що вони пішли на такий крок стосовно України, організували війну, на сьогодні кардинально змінило їхнє життя. У них все перевернулось з ніг на голову — це становище буде тільки посилюватись.

Карти показують чітке усвідомлення ними того, що їхній план провалився, що перемоги в Україні їм не бачити. Це розуміння недалекоглядності своїх планів та вчинків щодо України. До того ж внаслідок цього вони бачать обмеження своїх можливостей у різних сферах життя.

Зараз влада буде дуже старатися зробити все, щоб уникнути обурення населення росії, будь-якими шляхами уникнути протестів та намагатиметься дуже красиво вводити народ в оману. До цього їм не звикати, адже ми знаємо що пропаганда у рф працює дуже добре. Однак, зараз вони будуть робити це ще більш продумано та делікатно, щоб не було тиску від населення — те, чого вони дуже бояться.

Будуть спроби зберегти хоч якось російську армію, допомогти їй вціліти — думатимуть про залаштункові переговори, спроби домовитись. Але всі вони будуть невдалими. Водночас карти показують на незапланований приїзд конкретної людини до росії, яка привезе ще гірші новини. Можливо, мається на увазі те, що 26 квітня до рф має приїхати генсек ООН.

Всі обставини найближчим часом будуть складатися проти уряду росії, до того ж відбудуться якісь дуже погані для нього події. Коли все разом узяте поставить росію в безвихідне становище, відбудеться крах влади, величезні серйозні втрати (стосується армії, яка зараз в Україні).

Будуть здійснені пошуки шляхів домовитися з Україною, чітко простежується спроба досягти перемир'я. Але це своєрідний «хід конем», щоб гарно вийти зі складної ситуації. Це їм не вдасться. В будь-якому випадку їхнім військам найближчим часом доведеться відступати. Завдяки продуманим діям ЗСУ, в Україні на них чекатиме «захід сонця» — скорбота та великі втрати живої сили й техніки. Це чітко буде означати програний бій, поразку у війні. Крім того, найближчим часом в уряді росії будуть здійснені докорінні зміни.

ЗСУ готують «сюрприз» для окупантів (щось дуже потужне та яскраве), який приведе до масштабних втрат як техніки, так і військових".

Раніше таролог Олена Бюн розповіла, що чекає на Зеленського у травні.

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