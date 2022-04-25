«Слабка особистість»: астролог назвала три варіанти смерті путіна

Згідно з натальною картою російського президента володимира путіна, у його долі є небезпека бути ув'язненим до лікарні, швидше за все — психіатричної.

Такого висновку дійшла астропсихолог Валентина Вітрок, пише ТСН .

На думку експерта, є кілька ймовірних сценаріїв, як путін може покинути цей світ.

Зазначається, що астрологи допомогли путіну переписати свій гороскоп і приховати точну дату та час його народження. Проте є дані, спираючись на які астролог може спробувати скласти натальну карту російського диктатора та спрогнозувати, що на нього чекає в майбутньому.

Одна з версій дати народження — 6 жовтня 1950 року, а час народження — 11:36. Народився він у селі Терехіно Тверської області.

Оскільки під час його народження Північний місячний вузол знаходився в 29-му градусі Водолія, то про путіна можна говорити як про «мертву рибу», каже астролог. Так називають слабку особистість, у якої фінал життя переважно буває гіршим, ніж початок. Зазвичай це може означати самогубство, проте астрологи сумніваються у розвитку подій. Швидше це може вказувати на божевілля та небезпеку потрапити або до в'язниці, або закінчити своє життя в психлікарні. Причому те, що путін може провести свої останні дні у лікарні для душевнохворих, астролог називає дуже ймовірним.

Ще один варіант, як може закінчитись життя путіна — у вогні. Марс, який розташований у першому будинку в 8-му градусі Стрілка, вказує, зокрема, на те, що російський президент має небезпеку загинути від вогню. Зазначається, що такий варіант закінчення життя є вказівку й у гороскопі міністра оборони Росії сергія шойгу.

Заповнений планетами 8-й будинок, який відповідає за кризи, руйнування та саму смерть, вказує, зокрема, на тяжіння до великих грошей та можливу насильницьку смерть. Зазначається, що подібна конфігурація планет у гороскопі мала принцеса Діана, загибель якої досі викликає багато питань.

Нагадаємо, найпозитивніші для господаря кремля зіркові розклади відводять йому не більше півтора року життя.

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