Різко знижується безпека: астролог попередила про особливості 61-го дня війни

Сьогодні, 25 квітня, в перші години 61-го дня війни Місяць знаходиться у Водолії, а потім у Рибах, що призводить до різкого зниження безпеки.

Про це написала у своєму Facebook астролог Ірина Звягіна.

У першій половині доби під Місяцем у Водолії важко буде концентруватися та займатися однією справою. Легше, якщо щось захопить, викличе на змагання, бій. Перемикатися легко. Можна займатися кількома справами одразу. Щось важливе можна зробити або дізнатися мимохідь. Стежки перетинаються дивним чином і незрозуміло де. Там чекають і потрібні люди.

У другій половині дня Місяць буде у Рибах, що розширить підсвідому сприйнятливість.

«Ум готовий слухати все, резонувати з подіями, виявляти чутливість. Багато почуттів та емоцій об'єднуються у щось одне. У жертовність чи любов, наснагу, жалість, ненависть. Можливість передчуттів проявляється у снах та інсайтах. Сильне прагнення до одурманювання, анесте почуття провини та відповідальності. Схильність піти на дно, відмежуватися, перечекати. У разі душевної рани — відсутність самовладання, і тоді краще протягом найближчих двох днів не робити різких рухів», — попереджає Ірина Звягіна.



У війні при Марсі в Рибах і стелліумі, який зібрав поруч із собою Нептун, а тепер ще й Місяць у найближчі два дні, проявиться схильність до самопожертви, бажання перемогти себе, вийти за свої межі.

Активність і сила приходять і йдуть, подібно до припливу. Енергія підніметься та розтікається, і потрібно ловити час, коли вона на піку.

Нагадаємо, таролог склала тривожний прогноз для президента Зеленського у травні, попередивши його про можливий замах.

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