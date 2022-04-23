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«Почали готувати новий замах»: таролог розповіла, що чекає на Зеленського у травні

12:50 23 квітня 2022
прогноз таро

Відомий таролог Олена Бюн, яка раніше спрогнозувала подальше життя дружини Медведчука Оксани Марченко, зробила розклад на те, що чекає Володимира Зеленського та українців у травні 2022 року. Відповідне відео вона опублікувала на своєму каналі у YouTube.

«На президента чекають у травні хороші новини, життя стане трохи спокійнішим, більш гармонійним, — пояснила Оксана Бюн. — Крім того, його чекатиме підтримка як всередині країни, так і ззовні. І буде фінансова допомога для України. Коли Володимир Зеленський наполегливо відстоюватиме позиції країни у світі, його чекатиме успіх.

Водночас керманича держави захочуть знову вплутати у якусь брехню, але завдяки своїй інтуїції він зможе зрозуміти це і не дасть себе обдурити. Ймовірно, тут мова йтиме про підписання якихось важливих документів, які стосуватимуться війни, або згода на співпрацю з якимись партнерами. Тому треба буде ретельно перевірити всю інформацію по даних питаннях.

На жаль, бачу, що рф готує новий замах на життя Володимира Зеленського. Але цього разу дуже детально… І людина, з якою буде знаходитись президент поряд, може серйозно постраждати. Або якась близька людина, або охоронець… У Зеленського є шанс вижити, а от у цієї людини прогнози не дуже добрі…"

За словами Олени Бюн, у травні буде ще одна нашуміла справа — притягнуть до відповідальності людину, яка вчинила в Україні тяжкий злочин. То ж цілком ймовірно, що у разі помсти він або ж його оточення можуть почати готувати замах на керманича держави.

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