Таро-прогноз на 23 квітня: Овнів чекають зміни в житті, а Леви не матимуть перешкод на шляху

Субота, 23 квітня, як і будь-який інший день року може принести як радості, так і розчарування представникам багатьох знаків Зодіаку. Важливо лише заздалегідь знати про можливі неприємності та небезпеки, та вчасно уникнути їх, пише видання Виста.

Овен (21 березня — 19 квітня)

Овну цього дня трапився Аркан «Смерть». Це означає, що ситуація спочатку буде дуже напруженою. Імовірні зміни у житті, яким навіть чинити опір не варто. Овнам не рекомендується залишатись у минулому, а йти вперед до нового майбутнього. Карта «Дурень» попереджає, що деякі справи можуть вийти з-під контролю, причому вирішити їх буде складно. А Аркан «Імператор» вказує на майбутню боротьбу за владу.

Телець (20 квітня — 20 травня)

Тельцям попався Аркан «Колесо удачі», що говорить про зміни в житті на краще. Однак при цьому важливо ухвалити те, що дає доля. Також є ймовірність того, що Тельці отримають подарунок долі. Далі Тельцям випала карта «Маг», що свідчить, що вони будуть дуже активними. Якщо з'являться можливості, важливо їх не упускати. Аркан «Місяць» попереджає про майбутні випробування.

Близнюки (22 травня — 21 червня)

Близнюкам трапилася карта «Диявол», яка попереджає про деякі неприємності. Цілком можливі ризикові заходи, які заведуть у глухий кут. Тож важливо бути обережними. Аркан «Мир» говорить про те, що Близнюки можуть отримати щастя. А карта «Імператриця» вказує на завершення справ.

Рак (22 червня — 22 липня)

Ракам випала карта «Колесо удачі». Це означає, що не варто чинити опір долі і прийняти те, що вона дає. Тим більше, що кожна подія має певний сенс. Карта «Суд» говорить про те, що Раки звільняться від того, що їх обтяжує. Причому за благополуччя важливо боротися чесно, інакше будуть неприємності. А карта «Маг» говорить про те, що Раки зможуть втілити свої таланти.

Лев (23 липня — 22 серпня)

Левам випав Аркан «Зірка», який говорить про те, що немає перешкод на шляху. Тому варто займатися цікавими справами та нічого не боятися. Карта «Суд» говорить про те, що на Левів чекають нові перемоги. Але емоції важливо залишити осторонь. Карта «Помірність» говорить про деяку внутрішню гармонію, яка так потрібна зараз Левам.

Діва (23 серпня — 22 вересня)

Дівам випала карта «Повішений», яка вказує на застій у житті, з якого важливо вибратися. Тож необхідно проаналізувати своє життя та прибрати все, що заважає. Карта «Правосуддя» попереджає, що тільки чесність допоможе досягти успіхів у житті. А Аркан «Місяць» говорить про те, що Діви можуть зіткнутися з недоброзичливцями на своєму шляху.

Терези (23 вересня — 22 жовтня)

Терезам випала карта «Правосуддя», яка вказує на те, що вони зможуть розібратися в багатьох проблемах і вирішити їх. Аркан «Сила» вказує на те, що Терези зможуть легко подолати перешкоди. Але при цьому не варто марнувати часу, потрібно вирішити найважливіші завдання в першу чергу. А карта «Сонце» вказує на довгоочікувані перемоги. Терези отримають хороші новини.

Скорпіон (23 жовтня — 21 листопада)

Початок дня має бути добрим. Скорпіонам випала карта «Зірка», що говорить про те, що на роботі та в сім'ї все буде добре. «Колесо удачі» вказує на позитивні зміни. І тому, що відбувається, не варто чинити опір. Адже зміни будуть на краще. А карта «Суд» говорить про те, що Скорпіонам вдасться довести свою правоту.

Стрілець (22 листопада — 21 грудня)

Стрільцям випала карта «Поміркованість», яка говорить про те, що вони рухаються у правильному напрямку. Важливо запастися терпінням, адже все йде своєю чергою. А увага до дрібниць відіграє вирішальну роль. Карта «Імператор» попереджає, що піддаватися на провокації не можна. У діловій сфері Стрільці зможуть досягти успіху. А карта «Вежа» вказує на майбутні зміни у житті.

Козеріг (22 грудня — 19 січня)

Козерогам випала карта «Колесо удачі», яка попереджає про майбутні активні події. Але панікувати не варто. Адже всі зміни лише на краще. Карта «Імператор» вказує на те, що Козероги зможуть досягти вершин. Але тільки в тому випадку, якщо скористатися розумом, а не йти на поводу у емоцій. Карта «Сила» говорить про те, що Козероги матимуть змогу подолати всі перешкоди.

Водолій (20 січня — 18 лютого)

Водоліям випала карта «Суд», яка вказує на сприятливі зміни у житті. Цілком можливо, що успіх чекає у фінансових питаннях. А карта «Імператор» вказує на перспективи у ділових питаннях. Ймовірно, Водолії обіймуть керівну посаду. Аркан «Сила» говорить про те, що Водолії подолають усі перешкоди та вирішать усі проблеми.

Риби (19 лютого — 20 березня)

Рибам попався Аркан «Верховна Жриця», яка радить прислухатися до інтуїції та обіцяє гарний початок дня. Якщо довіритися інтуїції, то багато питань вирішаться. Карта «Самітник» вказує на те, що Риби можуть уникнути справ і присвятити собі якийсь час. А найкраще попрацювати над своїми помилками і виправитися на краще. Аркан «Закохані» говорить про те, що Риба чекає на вибір, який змінить життя на краще. Але над вибором важливо добре подумати.

Як писали «ФАКТИ», на кінець квітня астрологи прогнозують суттєві зміни та можливі вирішення війни в Україні. При цьому до 26 квітня для нашої країни буде тривати особливо напружений період.

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