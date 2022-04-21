Гороскоп на 22 квітня: Стрільцям не вистачатиме почуття міри, а Левам доведеться рахувати кожну копієчку

Незважаючи на розв'язану путлером війну, життя продовжується, і кожному з нас доводиться стикатися з різними життєвими ситуаціями. Про те, на що українцям варто звернути увагу завтра, 22 квітня 2022 року, пише гороскоп від видання 1001goroskop.

На думку опитаних журналістами експертів, п'ятниця стане не найкращим днем для Овнів: надто багато чинників можуть їх дратувати і виводити з себе. Справи будуть просуватися з пробуксовками, оточуючі здатні демонструвати нерозуміння і лінь. Втім, задля справедливості треба сказати, що Овен буде незадоволений не лише іншими, а й самим собою. Тільки зібравши в кулак всю свою волю, він зможе змусити себе виконувати елементарні обов'язки — і то робитиме це без фанатизму, абияк.

Тельцю може здаватися, що оточуючі знущаються з нього — настільки повільними, неорганізованими і некмітливими вони можуть виглядати у його очах. Протягом дня це дратуватиме Тельця, проте він готовий вміло приховувати своє роздратування доти, доки його не виведе з себе чийсь кричущий вчинок. Якщо таке станеться, оточуючим можна лише поспівчувати: випущений на волю гнів Тельця буде жахливим, як атомний вибух.

Досягнення Близнюків багато в чому залежатимуть від того, з якої ноги вони встали з ліжка вранці. А точніше, у якому саме настрої вони встали. Хоча їхня енергія не фонтанує на всі боки, проте її запас дуже великий. А в яке русло буде спрямована вся ця могутня сила, залежить від позитивного чи негативного настрою Близнюків. Якщо вони оберуть позитив, то не пошкодують: за його допомогою сьогодні вони здатні творити чудеса.

Раку в цей день буде важко скинути із себе дрімоту. Але, навіть вибравшись із чіпких обіймів сну, він навряд чи терміново візьметься за справи. День схиляє Рака до того, щоб зайнятися однією головною справою: байдикування. Втім, зірки гороскопа обіцяють, що така приємна тактика сьогодні йому не зашкодить. Подивіться фільм, пограйте у пасьянс, призначте приємну зустріч. Витратьте цей день із задоволенням і з користю, тобто виключно на себе.

Лев перебуватиме в режимі суворої економії — це стосується економії не лише грошей, а й життєвих сил. День не наділяє його активністю, навпаки — Лев може відчувати занепад енергії, що не найкраще позначиться на його думках та справах. Саме тому оточуючим не варто намагатися спонукати його на якісь великі проекти. Розумніше зробити це іншим разом. Сьогодні, хоч би як Лев намагався, йому навряд чи вдасться подолати свій стан.

Діви будуть налаштовані використовувати найпростіший шлях до серця оточуючих, тобто гроші. Вони можуть бути спонсорами вечірки, спільного походу в кіно або ще якогось заходу. При необхідності Діви навіть готові щедро поділитися своїми непотрібними речами або дати комусь гроші в борг. Втім, усе це вони сприйматимуть не як безглузді витрати, бо як вкладення капіталу. Вкладення у свій статус і пошану людей, які знаходяться навколо.

Терези будуть весь день почуватися не у своїй тарілці. І це незважаючи на те, що багато справ можуть просуватися цілком непогано і без їхньої участі, самі собою. А ось все те, до чого Терезам захочеться прикласти руку, виявиться під ударом: навіть найелементарнішу справу сьогодні вони здатні безнадійно «запороти». Коли спроба зварити каву перетворюється на проблему, це сигнал: краще розслабитись і нічого не робити взагалі. Втім, у цьому є і свої плюси — день надає Терезам відмінний привід відпочити.

Скорпіонам варто притримати свою активність — її результат може виявитися прямо протилежним до того, що він хотів отримати. Тим не менш, Скорпіон здатний діяти енергійно навіть там, де краще було б відступити. Спроба влізти у чужі справи, «переламати» ситуацію через коліно та інші подібні неделікатні методи вирішення проблем сьогодні можуть завдати Скорпіонові шкоди. Щоб цього не сталося, зірки радять знизити свою кипучу діяльність до мінімуму.

День може не найкраще позначитися і на Стрільці: йому буде так складно хоч у чомусь собі відмовити. З'їсти шоколадку? Купити нові черевики? Відповідь на подібні питання сьогодні для Стрільця одна: «Звичайно». Він буде далеким від того, щоб економити на задоволеннях. Зірки гороскопу радять Стрільцеві сьогодні хоча б іноді згадувати про почуття міри, інакше йому нагадають про це схудлий гаманець і кілька зайвих кілограмів на стегнах.

Козерога день наділяє величезними запасами прихованої енергії. Якщо вона вирветься на волю, то здатна розтрощити будь-яку перешкоду, якщо ж ні, то спокійно піде, як вода в пісок. Який із цих сценаріїв реалізується, залежить від того, яка ситуація складатиметься сьогодні навколо Козерога. Звичайний спокійний день не зможе розбудити його суперменське «Я». Зате якщо Козерогу буде потрібно зробити трудовий подвиг, він відчує в собі первісну силу, ніби всередині прокинувся справжній вулкан.

Від Водолія безглуздо вимагати самоорганізації та дисципліни: ці слова для нього порожній звук. Можливо, він і хотів би внести в своє життя менше хаосу і більше порядку, проте між словами «хочу» і «можу» у нього лежить прірва, яку Водолій не матиме сил подолати. Так що Водолію нічого не залишається, крім як прийняти себе таким, як є. Зірки гороскопа радять йому розслабитись і плисти за течією: сьогодні вирішує не він, вирішують за нього.

Фантазія Риб запрацює на п'ятірку із плюсом. Особливо якщо обставини її підштовхують, вимагаючи швидких та нестандартних рішень. У випадку ж, якщо думки Риб будуть текти самі по собі, вони ризикують відлетіти в надхмарні дали і вилитися в звичайні мрії. Так що для самих Риб краще, якщо життя сьогодні поставить перед ними пару-трійку нерозв'язних завдань. Ламаючи голову над ними, Риби мають шанс перевершити самих себе.

Нагадаємо, астрологи вже назвали три знаки зодіаку, які у травні отримають шанс на світле майбутнє.

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