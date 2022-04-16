Уникайте сварок і не беріть гроші у борг: що потрібно знати про Рожеву повню 16 квітня і що воно обіцяє різним знакам зодіаку

У суботу, 16 квітня, буде, як стверджують астролої, найпотужніша за всю весну повня, її вплив може бути дуже негативним. Повний місяць зійде о 21:58 за київським часом.

Як пише «УНІАН», Місяць перебуватиме у сузір'ї Терези — такий знак символізує баланс і стриманість, уміння знаходити компроміси. Саме тому в цю дату важливо домовлятися з людьми чи вчитися це робити, а не обстоювати свою позицію за будь-яку ціну. Енергетика дня така, що всі емоції та бажання оголяться, тому вам необхідно вміти їх контролювати.

У такий день радять утримуватися від звільнення та серйозних розмов з керівництвом; сварок та пліток; великих грошових витрат; ухвалення важливих доленосних рішень. Також не варто давати гроші у борг чи прощати борги, робити операції, переїдати чи вживати алкоголь. Цю добу потрібно спробувати провести в балансі та комфорті, контролювати думки та почуття.

Повня 16 квітня, яку традиційно називають Рожевим Місяцем, стане часом трансформації для всіх знаків зодіаку. Але якщо на одних чекають приємні сюрпризи, то на інших — неприємності. Видання El Universo публікує гороскоп на цей день для всіх знаків зодіаку.

Овни зможуть зрозуміти, чого їм не вистачає у житті. Це ідеальний час, щоб визначити, як знайти баланс між роботою та особистим життям. Самотні можуть зустріти свою другу половинку.

У Тельців можуть розплющити очі на багато речей, які їх неприємно здивує. Це — гарний час для того, щоб позбавитися токсичних людей в оточенні, які користуються добротою Тельців, а за спиною шкодять.

На Близнюків чекають «розбірки» з другою половинкою. Представникам цього знаку зодіаку треба не боятися казати правду, інакше конфліктів у парі не уникнути. Народженним під знаком Близнюків слід зрозуміти, як діяти далі.

Раки, яких втомила кар'єра та гонитва за грошима, зрозуміють, що їм потрібна пауза в житті. Вони захочуть більше часу проводити з сім'єю, щоб наповнитися енергією та по-справжньому відпочити. На них також чекають приємні сюрпризи від близьких.

Левам зірки радять попрощатися з минулим та скористатися унікальним шансом. Їхнє життя може зміниться, на Левів чекає багато радості та приємних подій, якщо вони ухвалять правильне рішення.

Дівам пощастить із кар'єрою — вони зможуть втілити у життя свої мрії, пов'язані із самореалізацією. Повня допоможе їм чітко зрозуміти, що потрібно для досягнення мети. В особистому житті все також буде добре.

На народжених під знаком Терезів чекає багато романтики та кохання. Можливо, вони отримають дуже важливу новину. Вони почуватимуться впевненими у завтрашньому дні і сміливо будуватимуть плани на майбутнє.

А ось Скорпіони зрозуміють, що їм потрібно проводити більше часу наодинці із собою, у їхньому житті занадто багато стресу. Неприємності буквально переслідують їх, а одна біда змінюється іншою. Цілком імовірно, що вони навіть захочуть відключити телефон, щоб захиститися від негативу.

У Стрільців, схоже, в особистому житті є проблеми — настав час для відвертої розмови. Повня подарує їм такий шанс, але все може завершитися драматично. Стрільцям треба рухатись далі, але зробити потрібні висновки.

Козерог зрозуміє, що дуже віддалилася від своїх близьких, і це терміново потрібно виправляти. У цей повний місяць вони захочуть відпочивати і проводити більше часу з сім'єю.

Гороскоп за картами Таро на цей тиждень читайте у «ФАКТАХ».

Фото Pixabay

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