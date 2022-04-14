Відомий екстрасенс назвав дату закінчення війни

Відомий екстрасенс та астролог, експерт каналу «Україна» Макс Гордєєв, який раніше склав гороскоп для президента росії володимира путіна, назвав дату завершення війни в нашій країні та розповів, що зміниться після перемоги. В інтерв'ю «Ранку з Україною» Макс зізнався, що на початку війни насамперед зробив те, чого сам від себе не очікував. Експерт взяв кілька ляльок вуду, на яких періодично робить прокляття на президента росії володимира путіна. Гордєєв запевняє: смерть гаранта росії слід очікувати найближчим часом.

— Він помре від «ножа в спину» від людей, яких сам годує, — сказав Гордєєв. — Коли це станеться, сказати складно. Іноді мені здається, що сьогодні-завтра, а потім приходить розуміння, що він не завершив своєї місії, тому всесвіт його не відпускає. Але я впевнений, що це станеться найближчим часом — рік, щонайбільше два.

Гордєєв також озвучив дату закінчення війни, яку розв'язала в Україні росія.

— Сьогодні мені пише неймовірна кількість українок, які мріють повернутися до своїх будинків і хочуть почути дату завершення війни, — сказав екстрасенс. — Я роблю різні розклади на картах таро і кожен раз випадає повернення через 2−3 місяці. Тож можу сказати, що липень-серпень — це точне завершення війни. Щодо повної перемоги України, на жаль, це три роки. Саме тоді нам повністю повернуть Крим, Донецьк та Луганськ.

За словами Гордєєва, квітень — останній місяць боїв на території нашої країни, а вже ближче до травня все зміниться, і ми перейдемо у тиху оборону держави.

— Упевнений, що люди, які підтримували путіна, незабаром зрадять його і скажуть: «Я завжди був за Україну, мене змусили…» — сказав Макс. — Адже зараз увесь світ із нами, всі країни надсилають нам неймовірну енергетику. Але скоро ми не просто встанемо з колін, ми станемо найбажанішим шматочком для будь-якого члена Євросоюзу. Тож, попри те, скільки горя ми пережили, ця ситуація зіграє країні на користь.

Раніше відомий астролог та суддя проекту «Битва екстрасенсів» Хаял Алекперов розповів, чому путін обов'язково програє війну.

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