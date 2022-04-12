12 квітня володимир путін планує зустрітися з президентом білорусі олександром лукашенком, який нещодавно добряче дістав по пиці під час хокейного матчу. За словами російського правозахисника Макса Фейгіна, під час цієї розмови очільник кремля буде тиснути на свого колегу і навіть може поставити ультиматум щодо вводу військ на нашу територію. Українська таролог Олена Бюн за допомогою карт взялась спрогнозувати результати цієї зустрічі.

«Карти мені кажуть, що 12 квітня між собою обидва президенти будуть обговорювати всі важливі їм питання у спокійній та комфортній обстановці, — розповідає Олена Бюн. — Проте зі сторони Олександра Лукашенко буде спостерігатись зрада щодо очільника Кремля. Насправді десь далеко у своїх думках Лукашенко не хоче іти на повідцю у „бункерного“. Скажу більше — він думає про стабілізацію ситуації, а не її погіршення шляхом введення військ до України. І боїться потрапити у принизливу ситуацію у своїй країні, розуміючи, чим йому загрожує такий крок. Йому вже за те, що рашисти стріляють зі сторони білорусі і переміщають там свою техніку, доведеться відповідати перед народом».

Та, каже таролог, сказати категоричне «ні» лукашенко путіну не може.

«Він всім нутром відчуває те, який небезпечний очільник кремля. І сказати йому ні — це бути вбитим… А очільник білорусі дуже боїться за своє життя, і він неодноразово прокручував у голові, яким чином його можуть ліквідувати… Карти мені показують, що на цій зустрічі путін буде наполегливо нав’язувати свою позицію. Президент білорусі на тій зустрічі дасть згоду очільнику кремля, але потім його обдурить.

На мою думку, лукашенко просто виїде з країни зі своїм сином Миколою. Може, ще когось візьме, бо мені випала «сімейна карта». Лукашенко далеко втече від своїх проблем. Але це станеться не так швидко, як ми думаємо, перед цим доведеться набратись терпіння і розв'язати певні питання. Та точно скажу, що в іншій країні для лукашенка вже майже все підготували і саме там він давно мріє дожити до кінця своїх днів".

Раніше лукашенко заявив про проведення своєї «спецоперації» в Україні.

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