На тій самій географічній довготі: астролог пояснила, чому Москва незабаром може повторити долю Маріуполя

У столиці Росії невдовзі можуть розпочатися військові дії такого ж масштабу, що й у Маріуполі.

Таку думку у своєму Facebook висловила астролог Валентина Віттрок, відзначивши високу ймовірність порушення цілісності Росії як держави.

«12 квітня крім різних дрібних пересувань планет спостерігаємо точне з'єднання Юпітера з Нептуном у знаку Риб — це дуже рідкісне явище, так як таке з'єднання в Рибах можна спостерігати раз в 166 років. Як відомо, історія повторюється, то і цього разу варто згадати, а що ж було востаннє при подібному з'єднанні?А була війна російсько-турецька і з'єднання Нептуна з Юпітером у Рибах відбулося 17 березня 1856 року, і через два тижні був підписаний так званий Паризький договір, за яким Туреччина залишалася цілісною і незалежної… Росія програла війну… ефект дежавю очевидний… що найдивовижніше, що цього разу Туреччина також буде присутня у переговорах», — зазначила Валентина Віттрок.

Крім того, астролог передбачає повторення долі Маріуполя в Москві через географічну схожість цих міст.

«Москва, між іншим, знаходиться на тій самій географічній довготі, що й Маріуполь, тому доля Москви може повторитися з абсолютною точністю, як у Маріуполя», — переконана астролог.

Валентина Віттрок додала, що розташування та «поведінка» планет на початку 2023 року явно вказує на те, що в Росії вже не буде мирного часу.

«Зважаючи на те, як проходить транзитний Плутон по 4-му будинку гороскопу, який має відношення до території, то цілісність Росії як держави викликає великі сумніви» , — резюмувала астролог.

Маріуполь, найбільше місто на березі Азовського моря в Донецькій області, з 1 березня повністю заблоковане російськими окупантами. Вони бомбять лікарні, пологові будинки, укриття, школи та житлові квартали, 25 лютого обстріляли пологовий будинок, 9 березня — знову скинули бомбу на породіль і новонароджених, що сховалися в підвалі драмтеатру. Жителі міста залишилися без їжі, води та світла, а під час спроби покинути населений пункт мирні громадяни потрапляють під обстріл. Мер міста Вадим Бойченко розповів, що 90% інфраструктури Маріуполя знищено, хоч у місті залишилося 100 тисяч людей.

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