Гороскоп на 43-й день війни: зірки роблять важливе попередження Зеленському

Сьогодні вранці, 7 квітня, Місяць перебуває у напружених аспектах з Юпітером та Нептуном, що дуже небезпечно. Про це пише у своєму Facebook астролог Ірина Звягіна.

«Не будь війни, я б порадила цей час проспати. Не дозволяйте маніпулювати собою, не ведіться на чужі обіцянки чи погрози. Нептун зараз має велику силу. Це останнє в нашому житті з'єднання Юпітера з Нептуном у знаку Риб, у їхній спільній обителі. міць їх неймовірно велика, але коли Місяць робить з ними негармонійний аспект, ми схильні вестися на емоції, вихоплювати найпомітніше, шукати втіхи легким способом, погоджуватися на хибне, якщо справжнього досягти складно. Це потреба забути», — пише астролог.

Сьогодні, за її словами, категорично протипоказаний алкоголь. Потрібна обережність із психотропними препаратами, снодійними. Схему прийому ліків у цей день міняти не можна.

Крім того, сьогодні багато ситуацій залежать від погодного фактора — як самопочуття, так і ланцюжки взаємодії, логістика. У багатьох місцях одночасно вітер та дощ.

Секстиль Місяця з Меркурієм вночі підкине якісь нові можливості. Це аспект допомоги та підтримки. У складних умовах можуть розпочатися нові зв'язки, дружба, партнерство. Саме в нічний час інформація буде найціннішою. Світ намагається щось передати, підказати.

Марс уже розходиться із Сатурном. Ролі теж поділяються — сила (марс) шукає об'єкти впливу, вона йде під пасіонарним впливом Урана. Поки Марс у Водолії, меркантильні міркування, подібні до того, як проводиться зараз мобілізація в Росії, де воювати йдуть заради кривавих грошей за безвихіддю, — неспроможні. «Справа героя — подвиг» — більше підходить для водолійського Марса.

Сатурн же зайнявся своїм наведенням порядку, і тут ми продовжуємо спостерігати багато дивних і невчасних речей, коли робиться те, що не відповідає порядку денному, а й зовсім робити не слід. Це відлуння квадрата Сатурна, що розійшовся, з Ураном, але ці планети сильні і продовжують свій негативний вплив. Для світу головне — момент перелому та ступінь руйнувань, після яких розпочнеться процес відновлення. Питання — наскільки глибоко впаде світ, кожна держава, наскільки залишиться сил на відновлення.

Внутрішнього роз'єднання треба не допускати, і зараз це попередження президенту України. Народ має розуміти, що президент діє виключно на користь нації, а не у своїх особистих.

Те, що розкол іде у Кремлі, це очевидно. Так що Сатурн робить свою справу, а ми повинні слухати, використовувати і попереджати.

З'єднання Місяця з Ліліт у вечірній час це важливий наголос. Приховане виходить поверхню, зло отримує втілення у конкретних формах, загострюються психічні проблеми. Але це й активна творча діяльність, що допомагає у подоланні проблем. Ключове слово тут — конкретно. Об'єкт дії (знищення) видно чітко, опукло, різночитань немає.

І останній аспект наприкінці доби — трін Місяця з Венерою. Він гармонізує та амортизує ситуації, оновлює почуття віри та надії, нагадує про красу та любов. Місяць у цей час уже на знаку Рака. Добре «угнездитися» у затишному місці та спокійно відпочити. Якщо є така нагода.

Нагадаємо, раніше астролог розповіла, як помре путін, і коли почнуться виплати Україні репарацій.

524

Читайте нас у Telegram-каналі, Facebook та Twitter