Гороскоп на 41-й день війни: Україна виходить на захист цивілізації, починається битва за майбутнє світу

У вівторок, 5 квітня, Місяць знаходиться у Близнюках, рано вранці — у квадраті з Венерою. Тяжкий старт, погане самопочуття, фіксація на незручностях, бруді, холоді. Жінки повинні оберігати дітей та домівку, тримати в порядку речі та припаси. Проте це найбільш ефективний час протягом доби, коли ініціатива допоможе зрушити хід справ, зазначає у своєму Facebook астролог Ірина Звягіна.

Венера та Меркурій сьогодні у королівських градусах. Це посилює і енергетику дня, і саме цих планет. Зрілі рішення найефективніші, але виникне відчуття, що кожен у своїй ситуації сам за себе. На допомогу розраховувати не доводиться, вибір — єдиний можливий, а коливання смерті подібні.

Цілком доречні пасіонарні прояви, вольовий напір, безжалісність до ворога. Далі Венера перейде в Риби, і у світі посилиться аспект жертовності, допомоги слабким, страждаючим, знедоленим. Але сьогодні з ранку на повістці помста.

Також сьогодні спостерігатиметься з'єднання Марса із Сатурном. Сатурн — це показник якості будь-чого, й у поєднанні з Марсом це показник якості Сили чи зброї, бойової здатності, енергетичного потенціалу. І ми маємо унікальний час, коли це поєднання припадає на Місяць України. Саме ці кілька днів. Так виходить, що Україна стоїть на сторожі не лише свого світу, а й усієї цивілізації, її духовного, культурного та морального потенціалу. І щодня зараз творить майбутнє цього світу. З'єднання Марса та Сатурна — спільне для всієї планети, але Місяць України — вказівка на те, де сходяться всі енергії, інтереси та фокус уваги.

Щодо поточного дня — Місяць у Близнюках покращує логістику, сприяє швидкому переміщенню, покращує маневреність. Найкращі результати — на коротких маршрутах, кидках, у справах зі швидким результатом та добре знайомою обстановкою. Пріоритет у того, хто більше володіє інформацією та має хорошу систему зв'язку. Багато речей сьогодні доведеться міняти по ходу.

Добре працюють канали підтримки, ланцюжки зв'язків, оповіщення. Потрібно встигати «на всіх фронтах». Для переговорів день не підходить, Місяць вдень не має корисних аспектів, Меркурій спалений. Але по ходу можна зробити багато необхідного, якщо помічати, звідки вітер дме і як скористатися цим. Важливих справ не розпочинати, діяти лише за обставинами. Місяць росте. Сили прибувають.

Нагадаємо, що один з українських астрологів заявила, що з 7 квітня на українців чекає напруга в бойових діях з російським окупантом, і вона триватиме протягом приблизно двох тижнів. Можливою допомогою у боротьбі з ворогами може стати те, що дві українські мольфарки прокляли путіна та всіх російських загарбників, і їм тепер, напевно, буде непереливки.

Фото: Facebook Ірини Звягіної

581

Читайте нас у Telegram-каналі, Facebook та Twitter