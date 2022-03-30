На травневі можна готуватися виїжджати на шашлики: астролог розповів, коли Україна «зафіксує» перемогу у війні

Зірки говорять про те, що вже до кінця квітня Україна здобуде перемогу у війні, що її розв'язав кремлівський убивця путін, і яку агресор «успішно» програє щодня.

Таку думку висловив в ефірі програми «Зоряний шлях» астролог та екстрасенс Сергій Кобзар із Одеси.

На його думку, ще на початку березня стало зрозумілим, що Україна вже перемогла.

«Ми вже виграли, просто потрібно це зафіксувати. У розкладі випадає так, що буде кілька угод. Перша — дуже скоро, у квітні-травні. Друга — ближче до середини або кінця літа. Але вийдемо з гарячої фази ми найближчого місяця», — сказав екстрасенс, зробивши розклад на картах Таро.

Також експерт нагадав глядачам, коли всі залишали українські міста в перші дні навали орди, він казав, що вже у травні українці «мають смажити шашлики», тому не варто їхати далеко.

За словами астролога, після перемоги у війні на Україну чекає чимало успішних подій. Так, ЗСУ швидко зможуть відбити Донецьку та Луганську області, при цьому Крим, вважає Кобзар, залишиться нейтральною територією.

«Після цієї війни буде період відновлення — причому за рахунок сторони, що програла. Вони дадуть гроші, а відбудовуватимемо півтора-два роки, максимум — три», — говорить Кобзар.

Він також передрік Україні період стрімкого розвитку.

«Економіку відбудуємо. Безумовно, шкода наших безневинних людей, постраждалих, убитих. Їх не повернеш. Але ми все одно маємо йти вперед», — упевнений Сергій Кобзар.

Нагадаємо, астролог Ірина Звягіна на 35-й день війни закликала українців не розслаблятися, не припиняти бойові дії, не відводити війська та не сподіватися на швидкий мир.

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